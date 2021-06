Von Josef Grübl

Als Dienststellenleiter Moratschek teilt er aus, als Kommissar Kreuzeder steckt er ein. Sigi Zimmerschied ist Kabarettist, auf der Leinwand spielt er oft Polizistenrollen. Bevor der neue Eberhofer-Film "Kaiserschmarrndrama" im August in die Kinos kommt (in dem er wieder den Moratschek spielt), startet die Krimikomödie "Weißbier im Blut". Die Rolle des Wirtshaushockers und Obrigkeitsverweigerers Kreuzeder wurde schon vor zwölf Jahren auf Zimmerschieds barocken Leib geschrieben, doch der Film kam nicht zustande. Also sprach der gebürtige Passauer den Kommissar in vier Hörspielen, auch ein Kreuzeder-Roman erschien. Jahre später klappte es doch noch mit der Finanzierung des Films, vor ein paar Tagen feierte er in Nürnberg Premiere. Derzeit ist er in einigen Kinos im Münchner Umland zu sehen (im Kur-Theater Tutzing, im Kinocenter Wolfratshausen oder im Autokino Aschheim), die München-Premiere soll in den kommenden Wochen folgen.