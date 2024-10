Wie schon die Jüngsten über sich hinauswachsen können, zeigen die erhellenden und erheiternden Geschichten, die in den kommenden Wochen in der neuen Spielzeit von Schauburg und Münchner Theater für Kinder das Publikum begeistern. Dazu bringen das Hofspielhaus und das Lustspielhaus Dauerbrenner und Premieren für Kinder auf die Bühne. Und im Marionettentheater tritt ein kleiner grüner Drache namens Tabaluga gegen den frostigen Herrscher der Eiswelt an, um die Herzen aufzutauen.

Her mit dem Schuh

Detailansicht öffnen Alles Gute kommt von oben: Mit ihrem "Wunsch-Lied" gelingt es Aschenputtel, sich ein Ballkleid mitsamt Schuhen vom Baum zu zaubern. (Foto: Münchner Theater für Kinder)

Aschenputtel von den Gebrüdern Grimm dürfte zu den bekanntesten Märchen überhaupt zählen. Im Münchner Theater erlebt es als Musical am 11. Oktober seine Premiere. Der künstlerische Leiter Michael Tasche hat es allerdings leicht modifiziert: „Ich fand es schon immer total grausam, dass der Vater wusste, dass es seiner Tochter bei der Stiefmutter schlecht ergeht und nichts dagegen unternimmt – das habe ich in meiner Inszenierung geändert, indem ich den Vater einfach gestrichen habe“, sagt Tasche.

Stattdessen beginnt das Märchen bei ihm mit dem Tod der Mutter, weswegen die Tochter nicht zur Stiefmutter, sondern zur Tante muss. „Das Konzept der Stiefmutter ist auch so etwas, was mich in Zeiten der Patchworkfamilien stört, ich finde, das führt auf einen komischen Pfad“, sagt Tasche. Abgesehen davon, bleibt die Geschichte aber so, wie sie im Buche steht: Die Heldin Anna wird nun von ihrer Tante und deren Töchtern wie eine Dienstmagd behandelt und „Aschenputtel“ genannt. Aber als der König – „bei uns ist er jung und süß“, sagt Tasche – alle Mädchen des Landes zu einem Ball einlädt, schlägt ihre große Stunde: Auch wenn ihre gemeine Verwandtschaft sie davon abhalten will, verschafft sich Aschenputtel Zugang zum Ball. Mit einem Kleid, das ihr auf wundersame Weise geschenkt wird. Ein schockverliebter König und ein bei der Flucht verlorener Schuh führen schließlich dazu, dass Annas Schicksal sich zum Guten wendet – da muss man wohl keine Angst haben, zu spoilern.

Eine zweite Premiere steht am 25. Oktober an, Nussknacker und Mäusekönig nach E.T.A. Hoffmann: „Derzeit sind wir noch mitten in den Proben“, sagt Regisseur Tasche. Bereits fertig sei allerdings das Bühnenbild, auf das der leidenschaftliche Bastler besonders stolz ist. Denn das Zuckerbäckerhaus, das Marie und ihr Bruder Fritz mitsamt dem titelgebenden Nussknacker am Weihnachtsabend von ihrem Patenonkel Drosselmeier geschenkt bekommen, gibt es einmal in Miniaturformat – „und dann als großes Bühnenbild“, sagt Tasche. „Es ist das Traumland, in dem die Figuren aus dem Puppenhaus zum Leben erwachen – und Marie ihren Nussknacker aus den Fängen des Mäusekönigs befreien muss.“

Aschenputtel, ab 4 J., Premiere Freitag, 11. Oktober, 15 Uhr; Nussknacker und Mäusekönig, ab 5 J., Premiere 25. Oktober, 15 Uhr, Münchner Theater für Kinder

Elefantenglück

Detailansicht öffnen Gerade noch war Babar ein Elefantenbaby - doch im Nu ist er groß und wird zum König des Dschungels. (Foto: Nina Rechl/Concierto München)

Obwohl der kleine Babar noch ein Babyelefant ist, hat er schon bald 100 Jahre auf dem Buckel: Schließlich tauchte er bereits 1931 in Jean de Brunhoffs Buch auf, das auf einer Geschichte basiert, die sich seine Frau Cécile für ihre Kinder ausgedacht hatte. Darin wird die Geschichte eines kleinen Elefantenbabys erzählt, das im großen Regenwald auf die Welt gekommen ist. Es heißt Babar und ist eines fernen Tages dazu bestimmt, ein König im Dschungel zu werden. Aber bis dahin wird die Elefantenmutter ihm noch viele Lieder vorsingen. Das Kammerorchester Concierto München unter der Leitung von Carlos Domínguez-Nieto und die von Rainer Hipp gespielten Figuren des Münchner Puzzletheaters erzählen zusammen die Geschichte zur Musik von Francis Poulenc.

Die Geschichte von Babar dem kleinen Elefanten, ab 4 J., Sonntag, 20. Oktober, 11, 12.30 und 14 Uhr, Gasteig HP8, Saal X

Runter von der Weide

Detailansicht öffnen Die unternehmungslustige Kuh - hier gespielt von Constanze Lindner - wird zur Ausreißerin und beschließt, ins Kino zu gehen. (Foto: Astrid Schmidhuber/Lustspielhaus)

Schon den Jüngsten kann man die Erfahrung nicht ersparen: Manchmal passiert rein gar nichts – und dann wieder alles gleichzeitig. Denn ebenfalls an diesem Sonntag kehrt das Musical Die Kuh, die wollt ins Kino gehn ins Lustspielhaus zurück: Die in Zusammenarbeit mit Margit Sarholz und Werner Meier, dem Liedermusikduo „Sternschnuppe“, entstandene Produktion ist seit 18 Jahren ein Dauerbrenner. Was vermutlich mit der „Stadt Land-Geschichte zu tun hat“, mutmaßte Meier vor einigen Jahren im Gespräch. Da ist die Kuh, die eines Tages aus der Weide ausbricht, weil sie sich in den Kopf gesetzt hat, in der Stadt ins Kino zu gehen. Und dafür von ihren Artgenossinnen, die nichts als Kauen im Kopf haben, nur ausgelacht wird. Auf ihrem Weg begegnen ihr zwar auch gefährliche Gestalten wie das Metzger-Schwein, gleichzeitig erfährt sie aber auch, dass einem das Glück entgegenkommt, wenn man nur Mut hat. Dazu gehört die Begegnung mit zwei albernen Knödeln oder mit dem Mädchen Rosa, das die Ausreißerin sogar auf ihrem Roller mitnimmt. Die sechs Schauspieler - inzwischen hat Philine Wagenführer die Titelrolle von Constanze Lindner übernommen – werden von einer vierköpfigen Live-Combo begleitet.

Die Kuh, die wollt ins Kino gehn, Sonntag, 20. Oktober, 13.30 Uhr, Sonntag, 1. Dezember, 13.30 Uhr, Lustspielhaus

Sprung in den Jungbrunnen

Vom verniedlichenden Titel Das Zauberflötchen sollte man sich nicht in die Irre führen lassen: „Wir zeigen Mozarts Märchenoper zwar in einer verkürzten Fassung für Kinder, aber mit exzellenten Sängern, sodass alle wichtigen Arien und großen Lieder enthalten sind“, sagt Hofspielhaus-Chefin Christiane Brammer. Burkhard Kosche (Bass), Yuna-Maria Schmidt (Sopran) und Karo Khachatryan (Tenor) singen und spielen die Königin der Nacht und ihren Gegenspieler, den Fürsten Sarastro; sie treffen als schillernde Prinzessin Pamina und lustiger Vogel Papageno aufeinander, begleitet von Stellario Fagone am Klavier. Christiane Brammers Mutter, die Schauspielerin Inge Rassaerts, führt als Erzählerin durch das rund einstündige Geschehen. „Sie verkörpert ein weises, altes Weib, das zur Pamina auf der Bühne mutiert, sie hüpft also gewissermaßen in einen Jungbrunnen“, sagt Brammer und lacht. Und weil erwiesen sei, dass Topfpflanzen mit Mozarts Musik besonders gut wachsen, „haben wir besonders viele Zimmerpflanzen auf der Bühne, die bei uns den Wald vorstellen – mal sehen, vielleicht wird daraus ja noch ein richtiger Dschungel“, sagt Brammer.

Das Zauberflötchen, ab 4 J., Kinderoper-Premiere Sonntag, 10. November, 15 Uhr, Hofspielhaus

Weg mit dem Eis

Detailansicht öffnen Fürst Sarastro erhält überraschenden Besuch von Prinz Tamino und Prinzessin Pamina. (Foto: Münchner Marionettentheater)

Mit einer Figurentheaterfassung von Mozarts Zauberflöte für Kinder beginnt das Münchner Marionettentheater am 26. Oktober seine Spielzeit: Der junge Prinz Tamino wird von der Königin der Nacht ausgesandt, um ihre Tochter Pamina zu retten, die vom Fürsten Sarastro entführt wurde. Die Arien kommen dabei vom Band, dafür entwickeln die Figuren einen ganz eigenen Zauber: Die hat der Intendant Siegfried Böhmke größtenteils selbst gebaut und geschnitzt, eingekleidet hat sie seine Kostümbildnerin Eva Richter. So hängen Pamina und Tamino an feinen Fäden, wenn sie von den Spielern vor die Schreckensgruft geführt werden, die sie für die Feuer- und Wasserprobe durchqueren müssen. Die Aufführung ist eine gekürzte Fassung der Zauberflöte für Erwachsene im selben Haus und „als schöner Einstieg in die Welt der Oper geeignet“, wie Hauschef Böhmke sagt.

Detailansicht öffnen Zur Premiere von "Tabaluga" erschien im vergangenen Jahr auch dessen Erfinder Peter Maffay im Marionettentheater. (Foto: B. Hordych)

Am 3. November kehrt dann der berühmte kleine Drache aus Grünland auf die Marionettenbühne zurück: Tabaluga – es lebe die Freundschaft ist ein Rockmärchen, das im vergangenen Jahr im Beisein von Tabaluga-Erfinder Peter Maffay an der Blumenstraße Premiere hatte und sich seitdem einer ständig wachsenden Fangemeinde erfreut. In diesem Abenteuer wird Tabaluga von seinem Erzfeind Arktos, dem Herrscher der Eiswelt, „gefrostet“ und unter Schneemassen begraben. Woraufhin der kleine Grünländer sein Gedächtnis verliert. Da müssen schon einige Freunde zusammenhelfen, damit der kleine Drache wieder zu sich findet.

Die Zauberflöte für Kinder, Samstag, 26. Oktober, 15 Uhr; Tabaluga - es lebe die Freundschaft, ab 5 J., Sonntag, 3. November, 16 Uhr, Münchner Marionettentheater

Heißer Talk

Detailansicht öffnen Warum sollte ein Pelzmantel nicht auch nachhaltig sein? Ein Verkäufer (Jannik Spies) versucht, eine Käuferin (Lia Reicherzer) zu überzeugen. (Foto: Connie Gebharz/Sarré Musikprojekte)

Hoch her geht es derzeit bei den Proben im Fat Cat. Junge Bühnentalente im Alter von acht bis zwanzig Jahren, allesamt Schüler und Schülerinnen der Sarré Akademie, bereiten sich auf die Premiere von Best of Musicals am 18. Oktober vor: Sie präsentieren ihre Lieblingssongs aus bekannten Musicals wie „Les Misérables“, „Cabaret“ und „Greatest Showman“. Dazu kommen Ausschnitte aus den vergangenen Sarré-Musicalproduktionen, unter anderem aus „Peter Pan“ und der Musical-Talkshow „Echt Jetzt?!“. Letztere verhandelte im vergangenen Jahr auf eindrucksvolle Weise brisante Themen: Angefangen bei dem immer früher einsetzenden Mobbing unter Gleichaltrigen, dem durch Social Media angeheizten gesellschaftlichen Diskurs über Feminismus, Gender und Ausgrenzung, Verführung durch populistische Bauernfängerei bis hin zu den seelischen Folgen für Einzelne. Die Textbeiträge stammten dabei von den Mitwirkenden selbst, wie die Leiterin der Akademie, Verena Sarré dazu erklärte.

Best of Musicals, Premiere Freitag, 18. Oktober, 19 Uhr; Sonntag, 20. Oktober, 18 Uhr, Fat Cat, Kleiner Konzertsaal

Bayerischer Kasperl im Spuikastl

Detailansicht öffnen Ausgerechnet die Hexe lässt man bei Königs in der Küche aushelfen - prompt macht der König nur noch, was sie will. (Foto: Kasperls Spuikastl)

Ihre „Bayrischen Theaterstückl“ schreiben und spielen Traudl und Peter Schröder seit Jahrzehnten selbst. Auch das „Spuikastl“ für ihren Kasperl haben sie selbst gebaut. Trotzdem behauptet der ganz frech: „Eigentlich bin ja i da Chef, da Kasperl. Aba de zwoa, de uns in da Hand habn und uns eanane Stimmen leihn, behauptn doch glatt, sie warn de Chefs!“ Nun, wie die Sache sich wirklich verhält, können die Zuschauer am 6. Oktober in der Alten Utting selbst entscheiden. Dort führt das Spuikastl das Stück Kasperl und der dumme Räuber auf. Darin kapiert der Räuber nicht, welch übles Spiel der Teufel mit ihm treibt. Wen wundert es, geht es ihm doch wieder einmal nur um den Guglhupf der Großmutter. Zwei Wochen später, am 20. Oktober, ist das Spuikastl mit dem Stück Kasperl und der Hexentrank im Wirtshaus am Bavariapark zu Gast: Dort hilft ausgerechnet die Hexe bei Königs in der Küche aus. Woraufhin der König nur noch macht, was die Hexe will. Da sind gute Ideen gefragt.

Kasperl und der dumme Räuber, Sonntag, 6. Oktober, 14.30 Uhr; Alte Utting, Lagerhausstraße 15. Kasperl und der Hexentrank, Sonntag, 20. Oktober, 14.30 Uhr, Wirtshaus am Bavariapark

Gutes hexen

Detailansicht öffnen Was bedeutet es, eine gute Hexe zu sein? Da sind die kleine Hexe (Simone Oswald) und ihr Begleiter Abraxas (Janosch Fries) anderer Meinung als die großen Hexen. (Foto: Cordula Treml/Schauburg)

Im Unterschied zu ihren erwachsenen Kolleginnen hat Die kleine Hexe ein Herz für die Menschen – und ihre eigene Auffassung davon, was eine „gute“ Hexe tun sollte. „Es gibt kaum einen Text, der sich so gut eignet, die Kategorien Gut und Böse zu diskutieren. Schließlich gerät die kleine Hexe mit ihrer Vorstellung von dem, was eine gute Hexe ausmacht, mit allen anderen Hexen aneinander. Dabei richtet sie sich nach ihrem eigenen inneren Kompass, nach ihrer Empathie für die Menschen und entmachtet zum Schluss sogar das diktatorische System der anderen Hexen“, sagte Intendantin Andrea Gronemeyer bei der Spielzeitpräsentation. John von Düffels Inszenierung von Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker hatte gerade mit Simone Oswald als sympathisch eigenwilliger Titelheldin und Janosch Fries als ihrem charmanten, schwarz gefiederten Begleiter Abraxas Premiere – und wurde von dem jungen Publikum begeistert beklatscht.

Die kleine Hexe, ab 6 J., wieder ab Dienstag, 8. Oktober, 18 Uhr, Schauburg am Elisabethplatz