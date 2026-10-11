In „Der Zauberer von Oz“ stellt sich das neu komplettierte Ensemble der Schauburg mit einer humorig-musikalischen Interpretation des Klassikers vor. Zu der auch ein entzückender „Time Warp“ gehört.

Der Saisonauftakt in der Schauburg gelingt als großer Aufschlag in mehrerlei Hinsicht: Da weht ein Wirbelsturm das Mädchen Dorothy mit ihrem Hund Toto über die Bühne, hinaus aus dem „grauen, flachen und öden“ Kansas, hinein in das magische Land Oz. Ihr Haus erschlägt bei der Landung, dumm oder glücklich gelaufen je nach Perspektive, die böse Hexe des Ostens. Von der liegen in Ania Michaelis’ Inszenierung von Lyman Frank Baums Klassiker „Der Zauberer von Oz“ mit dem neu komplettierten, siebenköpfigen Ensemble allerdings nur zwei Schaufensterpuppenbeine herum.