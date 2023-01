In der Schauburg beleuchtet das Kinderstück "Leise Laute" mit Tierstimmen das Verhältnis von Mensch und Natur.

Von Barbara Hordych

Der Grundgedanke ist gleichermaßen einleuchtend und schön: Ist nicht jeder Ort auf der Erde mit seiner riesigen Menge an Pflanzen und Tieren eine Konzerthalle mit einem einzigartigen Orchester? Die Stimmen und Töne der Natur haben uns Menschen doch vermutlich erst die Musik und die Worte gelehrt. Da kommt der Elefant mit seinem gewaltigen "Schiebe-Rüssel", der Posaune, da klopft der Biber, gurren die gar nicht tauben Tauben, dass es ringsum ein Knacken, Räuspern und Rufen ist, ein Netz aus Klängen ergibt. Fein instrumentiert von Ines Ljubej (Percussion), Mathias Götz (Posaune), Silvia Berchtold (Blockflöten) und Vera Drazic (Akkordeon) im von Anselm Dalferth inszenierten Musiktheaterstück "Leise Laute" an der Schauburg.

Denn auch die Tiere "halten gern ein Schwätzchen", wie Jane (Helene Schmitt), eine der drei Forscher, feststellt, die mit Mikrofonen und Kopfhörern auf Lauschposten sind. Es gebe sogar Tiere wie die Hauskatzen, die Wege gefunden hätten, um mit den Menschen zu kommunizieren, erklärt ihr Kollege Roger (Michael Schröder). Denn eigentlich miauen nur kleine Katzen, um ihre Mutter zu rufen, erwachsene Katzen miauen nicht, um miteinander zu reden. "Sie haben sich dieses Verhalten beigebracht, um mit uns zu sprechen", so Roger.

Recht arg: die Erzählung von den Singvögeln

Spannende Perspektiven und Informationen sind das. Unvermutet grausam wird es indes mit der Geschichte über den Biberdamm, den jemand mit einer Dynamitstange aus reinem Spaß in die Luft gejagt hat. Dabei seien das Weibchen und die Jungen ums Leben gekommen, erzählt der Forscher Krause (David Benito Garcia). Nie habe er etwas Traurigeres gehört als die Klagen des einsamen Biber-Männchens, das im Teich schwamm und weinte, "untröstlich über den Verlust seiner Partnerin und seines Nachwuchses".

Noch etwas arger wird es bei der Erzählung von den unter Artenschutz stehenden Singvögeln, Ortolane genannt, die in Frankreich als Delikatesse gejagt werden. Der ehemalige französische Präsident François Mitterrand, tödlich erkrankt, habe sie sich zu einem letzten Festmahl mit Freunden gewünscht, sagt Roger. Und schon ziehen sich die Darsteller als Gäste dieses Mahls Servietten über die Köpfe, um voreinander die grausigen Laute zu kaschieren, die entstehen, wenn sie die in Öl knusprig gebratenen Singvögelchen verzehren, "mit Kopf, Knöchelchen und Innereien", im Mund "zermalmt zu einem feinen Brei". Zugegeben, auch das sind Laute, die man im Kontext vom Verhältnis von Mensch und Tier thematisieren kann. Aber in seiner drastischen Anschaulichkeit für Grundschulkinder doch etwas verfrüht.

Leise Laute, wieder am 17. und 19. Januar, 10 Uhr, ab 8 J., Schauburg am Elisabethplatz.