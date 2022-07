Von Barbara Hordych, München

Die Auslastung der Schauburg in der vergangenen Spielzeit dürfte für viele Theater beneidenswert sein: 93 Prozent beträgt sie, bilanziert Kulturreferent Anton Biebl bei der Pressekonferenz mit Andrea Gronemeyer für die kommende Spielzeit. Die Intendantin scheint also einiges richtig zu machen. "Auch wir hatten natürlich im Lockdown unser Publikum verloren; umso überraschter waren wir, wie stürmisch die Kinder und Jugendlichen verlangten, zurückzukehren", sagt Gronemeyer. Nicht nur Biebl ist demnach "begeistert, was sie mit ihrem Team alles auf die Beine stellt": Ein altersdifferenziertes Programm für jüngste Zuschauer - darunter etwa das herrlich komische "Glück im Doppelpack" über die Sinnhaftigkeit von Regeln, laut Chefdramaturgin Anne Richter "ein Renner" in Kindergärten und Grundschulen - bis hin zu "Die Verwandlung" und "Ein deutsches Mädchen" für die Älteren. Allesamt Stücke, die als Wiederaufnahmen im Repertoire der neuen Spielzeit 2022/2023 verbleiben.

Deren Motto lautet "100% Wir": "Dahinter steht der Gedanke der Solidarität. Denn die Herausforderungen, die auf uns zukommen werden, die können wir nur zusammen meistern", sagt Gronemeyer. Die Komödie "Tiere im Hotel" von Gertrud Pigor eröffnet die Saison am 1. Oktober. Darin geht es um einen Hoteldirektor in Gestalt eines Hasen, der sein Haus aufgibt, als sich darin ein furchterregender Bär als VIP-Gast einquartiert. Als Stellvertreter für den sprichwörtlichen "Angsthasen" springt der Page ein, der mit den anderen Gästen versucht, den Bären und die Situation in den Griff zu bekommen. "Obwohl hier einer des anderen Frühstück sein könnte, finden die Tiere zu einer Notgemeinschaft zusammen", sagt Gronemeyer.

Im Tierkosmos angesiedelt ist auch das Musiktheater-Stück "Leise Laute" über einzigartige Lebewesen und ihre Stimmen, inszeniert von Anselm Dalferth. "Kinder haben nun einmal ein ganz besonderes Verhältnis zu Tieren, sind auch bereit, sich für ihre Lieblingswesen zu engagieren", sagt Gronemeyer über die zweite von insgesamt sechs geplanten Premieren. Apropos Tiere: Sie ist froh, das Mitmach-Entscheidungsspiel "Alarm im Streichelzoo" endlich in "richtigen Live-Vorstellungen" zeigen zu können. Es kam seinerzeit kurz vor dem ersten Lockdown heraus und wurde während der Pandemie zur Zoom-Version umgewandelt. Ende Juni eröffnete es in Präsenz das "Südwind-Festival", das erste Bayerische Theatertreffen für junges Publikum in Ingolstadt, jetzt wird es in München zu sehen sein. 2023 kommt dann auch das Südwind-Festival nach München, und die Schauburg wird Gastgeberin sein.

