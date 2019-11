Tobias Ruff studierte Forstwirtschaft und arbeitet als Gewässerökologe beim Bezirk Oberbayern. Er kennt Wassersysteme und Versiegelungsgrade in der Region. Seit 2010 sitzt er für die ÖDP im Münchner Stadtrat.

Gewässerökologe und ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff betont die Bedeutung von Grünflächen für die wachsende Stadt.

SZ: Warum sollten Unternehmen ihre Gelände naturnah gestalten?

Tobias Ruff: Gesellschaftlich ist das eine sinnvolle Sache. Der Artenschwund und die zunehmende Instabilität von Ökosystemen sind zwei der größten Bedrohungen für die Menschen, neben dem Klimawandel und Kriegen. Wir müssen sämtliche Privat- und Unternehmensgrundstücke einbeziehen, sonst sind wir chancenlos.

Wenn die Erde um zwei Grad wärmer wird, was machen da ein paar begrünte Unternehmensflächen aus?

Wenn sich das Klima um zwei Grad erwärmt, müssen wir in einem Stadtgebiet wie München von circa fünf bis sechs Grad ausgehen. In Zukunft werden wir die Hauptenergie ins Kühlen stecken müssen, der Energieverbrauch wird stark ansteigen. Umso wichtiger ist es, für Frischluftschneisen und Beschattung durch Pflanzen zu sorgen. Jeder Baum, jedes Fleckerl Grün kühlt die unmittelbare Umgebung, durch Schatten und Verdunstung.

Was könnte man in der Stadt noch tun?

Wir brauchen mehr entsiegelte Flächen. So kann Wasser in der Fläche bleiben und muss nicht über die städtischen Kanäle abgeleitet und aufbereitet werden. Dabei helfen zum Beispiel auch Straßen- und Gehwegbeläge, die wasserdurchlässig sind. Ich hatte das zum Beispiel im Stadtrat mal für die Theresienwiese beantragt. Leider ging das nicht durch, es wurde geteert. Jetzt steht man auf der Wiesn, wenn es stark regnet, in Pfützen. Das Wasser muss durch die Kanäle abfließen, das kann bei starkem Regen dauern.

Die durchlässigen Beläge wären aber wahrscheinlich teurer, oder?

Etwas teurer sind sie. Aber es müsste weniger Wasser in die Kanäle und in den Kläranlagen aufbereitet werden. Das kostet ja auch. Langfristig rechnet sich das dann.

Innerhalb des Mittleren Rings reichen in Wohnanlagen 15 Quadratmeter Grün pro Einwohner. Warum gibt es in Gewerbegebieten keinen Orientierungswert?

Früher waren es bei Wohngebäuden übrigens sogar 32 Quadratmeter. Dahin sollten wir meiner Meinung nach auch wieder zurück. Es wird häufig nur an die Einwohner gedacht. Aber wir haben in München auch jeden Tag 400 000 Einpendler. Auch Arbeitnehmer wollen sich erholen und schätzen Grünflächen. Man könnte für Unternehmen ähnliche Empfehlungen finden.