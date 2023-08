Schankkellner Sepp Herrnberger auf der Bartlmädult in Landshut.

Stimmt aber nicht, sagt Sepp Herrnberger. Seit 30 Jahren schenkt er im Hackerzelt das Bier ein. Warum diese Mass-Arbeit so wahnsinnig schwierig ist.

Von Franz Kotteder

Die Dinge brauchen manchmal ihre Zeit. Hier am Kaffeestand in den Regensburg-Arcaden wird der Cappuccino mit großer Sorgfalt gebrüht. Das dauert, und nach etwa zwei Minuten grinst Sepp Herrnberger und meint trocken: "So lang dürften wir fei net brauchen ..."