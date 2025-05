Ein Teil der Schanigärten in der Amalienstraße ist vorerst gerettet. Die Stadt wolle erst mal auf strengere Auflagen für sechs Gaststätten verzichten, erklärte eine Sprecherin des Kreisverwaltungsreferats schriftlich. Die Betriebe sollten künftig schon um 22 Uhr schließen und die Zahl der Gastplätze reduzieren. Entsprechende Bescheide sind bereits verschickt. Nun will die Stadt in Gesprächen mit den Gastronomen nach anderen Lösungen für den Lärmschutz suchen.