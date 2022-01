Ebenso wie die nördlichen Nachbarn in Altstadt und Lehel wollen auch die Bürgervertreter im Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt den üppigen Bestand an saisonal ungenutzten Schanigärten lichten. Auf Initiative der CSU beschlossen sie, Wirte zum Abbau aufzufordern, deren Außenanlagen offenbar nur als Möbellager genutzt werden, dafür aber den ruhenden und rollenden Verkehr behindern. Als besonderen Brennpunkt macht der Bezirksausschuss zum Beispiel die Hans-Sachs-Straße aus, wo sich die Schanigärten derart lückenlos aneinander reihen, dass der Autoverkehr oft dauerhaft still steht. Im Stadtbezirk mit der vielleicht größten Schani-Dichte stadtweit geht man mit dem Beschluss einen Mittelweg, während zum Beispiel die Kollegen aus Schwabing-Freimann den kompletten Rückbau über den Winter fordern.