Die Münchner Mittelalter-Folkrockband Schandmaul hat das für Anfang Juli geplante Jubiläumsfestival in Gelsenkirchen wegen einer schlimmen Erkrankung ihres Sängers auf kommendes Jahr verschoben. Wie die Band auf Facebook mitteilte, wurde kürzlich bei Thomas Lindner ein Karzinom im Rachenraum festgestellt. Schnelle Operationen seien unausweichlich und nicht aufschiebbar gewesen, heißt es in dem Post, der von den Bandmitgliedern geteilt wurde: "Glücklicher Weise wurde alles sehr frühzeitig entdeckt und muss jetzt in Ruhe ausheilen."

Das Folkfield-Festival, das Schandmaul zu ihrem 25-jährigen Bestehen organisiert haben, findet nun am 13. und 14. September 2024 mit dem gleichen Line-up statt. Dann werden im Amphitheater Gelsenkirchen außer den Gastgebern unter anderem die Bands Versengold, Subway to Sally, Letzte Instanz und Fiddler's Green zu hören sein.

Die Mittelalter-Folk-Rock-Band wurde 1998 in Gröbenzell bei München gegründet. Die Band landete 2016 mit "LeuchtFeuer" auf Platz Eins der deutschen Album-Charts. Das aktuelle Album "Knüppel aus dem Sack" war ebenfalls in den Top Ten.