Klar, das Runde muss ins Eckige. Aber die EM ist fast durch, und manchmal lohnt es sich auch, die Dinge umzudrehen. Oder drehen zu lassen. Am Samstag, 13. Juli, jedenfalls, am Münchner Bavariapark, werden allerlei bunte Kartonquadrate feilgeboten, in denen gerillte, schwarze Scheiben stecken. Wer diese Scheiben ihrer Hülle entnimmt und der richtigen Nadel entlangdreht, erzeugt warmes Knacken und allerlei sonstige Klänge. Flippigen Jazz etwa, oder plüschigen Rock.