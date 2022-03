Von Lisa Sonnabend

Vor einem Monat, am 14. Februar, steigen Fahrgäste in die Bahn der Linie S7, so wie sie es jeden Tag machen. Pendlerinnen und Schüler sind auf dem Weg nach Hause, andere kehren von einem Einkaufsbummel oder einem Arztbesuch zurück. Es ist ein alltägliches Geschehen, doch dieses wird um 16.35 Uhr jäh unterbrochen.

In der Nähe des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn prallt ihr Zug auf eine entgegenkommende S-Bahn. Ein junger Mann stirbt bei dem Unglück, zahlreiche Menschen werden verletzt, sechs von ihnen schwer. Die Wucht des Zusammenstoßes ist so massiv, dass die S-Bahnzüge deformiert werden. Bislang ist nicht klar, wie das Unglück passieren konnte. Einiges deutet auf menschliches Versagen hin, doch die Polizei ermittelt noch, Sachverständige erstellen Gutachten, die Staatsanwaltschaft prüft.

Fest steht jedoch bereits: Das Unglück hat das Leben der Passagiere und der Helfer verändert, es in ein Davor und in ein Danach geteilt. Das Geschehene lässt sie so schnell nicht los.

Da ist Christine Kammermeier, die nur Blumen einkaufen geht und dabei beinahe stirbt. Da ist Luciana, eine Schülerin, die sich auf einen schönen Valentinsabend mit ihrem Freund freut, jedoch stattdessen blutende Menschen auf dem Boden liegen sieht. Da ist Daniel Buck, ein Feuerwehrmann aus Hohenschäftlarn, der als erster an der Unglücksstelle eintrifft und den Verstorbenen eingequetscht in den Trümmern erblickt.

Meine Kollegin Katja Schnitzler und ich haben diesen Tag, der so normal begann und so furchtbar endete, rekonstruiert (SZ Plus). Wir haben Passagiere und Augenzeugen entlang der Route der S7 getroffen. Das Unglück hat die Menschen geprägt, aber sie alle wollen schon bald wieder einsteigen. Damit S-Bahn-Fahren bald wieder etwas ganz Alltägliches für sie wird.

UKRAINE-UPDATE

"Jeden Tag 1000 neue Plätze" Etwa 2500 Ukrainer kommen am Wochenende in München an - viele von ihnen in einem Sonderzug. Um alle unterzubringen, steht nun auch eine Messehalle in Riem bereit. Doch das wird kaum reichen.

Stadt bittet um Sachspenden für Geflüchtete Babynahrung, Hygieneartikel und einiges mehr können von diesem Sonntag an in der Kleinen Olympiahalle abgegeben werden.

Geflüchtete Kinder: "Sie brauchen die Struktur und ein bisschen Normalität" Eine Woche lang beherbergte das Luisengymnasium insgesamt 1700 Menschen - nun kehrt wieder der Normalbetrieb zurück. Die nächste Herausforderung betrifft alle Schulen: Wie werden die ukrainischen Kinder integriert? (SZ Plus)

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Brückenbautage im Münchner Osten Die Deutsche Bahn erneuert an Balan- und Werinherstraße drei Überführungen. Aktuell laufen erste Vorarbeiten - doch größere Einschränkungen kommen erst noch.

Neubauprojekt in der Altstadt Wo früher ein Parkhaus stand, sollen nun zwei Stadthäuser mit Wohnungen, Geschäften und Gastronomie entstehen. Die Investoren sind sich sicher: Die verlorene Zeit lässt sich wieder aufholen.

Gericht sieht Vermieter "auf eine unmenschliche Ebene" herabgewürdigt Ein Streit im Treppenhaus eskaliert, ein Mieter beleidigt den Vermieter - und wird dafür gekündigt. Zu Recht, urteilt das Amtsgericht. Dabei ging es eigentlich nur um eine Lappalie.

MÜNCHEN ERLESEN

