Nach Unglück in Schäftlarn

Die zwei kollidierten S-Bahnen an der Unfallstelle in der Nähe des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn.

Von Andreas Schubert

Unfälle auf eingleisigen Strecken sind selten, aber eben nicht ausgeschlossen, wie die Kollision zweier S-Bahnen in Schäftlarn zeigt. Die Suche nach der Ursache läuft noch, weshalb sich Experten nur zurückhaltend äußern. Eckhard Schulz ist Chef des Vereins Bahnverband, ein Netzwerk von Akteuren aus Bahntechnik, Transportsektor und Verkehrspolitik im deutschsprachigen Raum. Eine Ferndiagnose, sagt er, wolle er nicht abgeben. Doch prinzipiell, erklärt er, seien auch eingleisige Strecken sicher.

Zumindest theoretisch, wie die Realität zeigt. Normalerweise wird der Bahnbetrieb mit Signalen geregelt, die über Stellwerke angesteuert werden. Dort hat ein Fahrdienstleiter alle Strecken in seinem Bereich im Blick, sei es auf einem Computerbildschirm oder auf einer Schalttafel. Der Fahrdienstleiter lenkt die Züge auf die richtigen Gleise, stellt die Weichen und schaltet Signale. "Fahrstraßen einrichten" heißt das in der Eisenbahnersprache. Detektoren im Gleis melden, wenn ein Abschnitt frei ist. Nur dann kann der Fahrdienstleiter einen Zug auf die Strecke schicken. Wenn etwas nicht stimmt, muss der Fahrdienstleiter den Zugverkehr so lange aufhalten, bis der Fehler behoben ist.

Zusätzlich sind laut Deutscher Bahn alle Strecken in Bayern mit der sogenannten Punktförmigen Zugbeeinflussung (PZB) ausgestattet, auch die Trasse der S 7. Dieses elektronische Sicherungssystem bringt einen Zug automatisch zum Stillstand, wenn er ein Stoppsignal überfährt, und bremst ihn ab, wenn er zu schnell ist. Doch Beispiele aus der Vergangenheit wie das Zugunglück von Bad Aibling vor fast genau sechs Jahren beweisen, dass auch dieses System nicht hundertprozentig sicher ist.

Hier hatte der Fahrdienstleiter die Strecke fälschlicherweise freigegeben. Auch auf der S 7 kam es im vergangenen August beinahe zu einem Zusammenstoß. Ein Lokführer hatte offenbar ein Signal falsch interpretiert. Warum die PZB damals nicht griff, blieb offen. Die DB äußerte sich am Dienstag zur Sicherheit von Bahnstrecken nicht.

Nach dem Unfall bei Schäftlarn wurden wieder Forderungen laut, die S 7 und andere eingleisige Strecken zweigleisig auszubauen. Schon vergangenes Jahr hatte Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) eine Prüfung angekündigt, nun meldete sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit der Forderung zu Wort, ein zweigleisiger Ausbau dieser, aber auch aller anderen Strecken im S-Bahn-Netz, müsse "dringend" geprüft werden. Auch die Münchner Rathausfraktion der ÖDP forderte einen Ausbau aller Strecken. Der Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter (Grüne) teilte mit: "Nach der Ursachenanalyse muss das System so ertüchtigt werden, dass ein derartiger Unfall künftig ausgeschlossen ist. Und zwar nicht nur bei der S-Bahn München, sondern auf allen eingleisigen Strecken."

Der Ausbau einiger Trassen ist bereits geplant

Konkrete Planungen gibt es für die S 7 in Richtung Wolfratshausen bisher nicht. Auch die Weiterführung der Strecke bis Geretsried ist aktuell noch eingleisig vorgesehen. Auf dem Ost-Ast der S 7 wird allerdings bereits ein zweigleisiger Ausbau von Giesing bis Kreuzstraße geplant. Auch bei anderen Linien ist man schon weiter: So wird auf dem West-Ast der S 2 der zweigleisige Ausbau bis Altomünster geprüft, bei der S 3 soll der Abschnitt zwischen Maisach und Mammendorf zweigleisig werden. Bei der S 8 wird ein zweites Gleis zwischen Steinebach und Seefeld-Hechendorf geplant. Für die Linien S 4 und S 6 soll mindestens ein zweigleisiger Ausbau zwischen Grafing und Ebersberg erfolgen, möglichst noch vor der Inbetriebnahme der zweiten Stammstrecke im Jahr 2028. Die Maßnahme wird bereits untersucht.

Etwa 1100 Zugfahrten zählt die S-Bahn München am Tag, im Jahr legen die Züge mehr als 20 Millionen Kilometer zurück. Kein Wunder, dass es da oft eng wird: Das Münchner S-Bahn-Netz ist 434 Kilometer lang, davon verlaufen noch immer 137 Kilometer eingleisig. 146 Kilometer Gleise teilt sich die S-Bahn mit anderem Schienenverkehr. Die Forderungen nach einem Ausbau des Netzes, die vor allem aus dem Umland kommen, beziehen sich nicht nur auf die Sicherheit, sondern vor allem auf eine bessere Pünktlichkeit und dichtere Takte, die mit mehr Gleisen realisiert werden könnten.