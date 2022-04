Von Stephan Handel

Als das Wünschen noch geholfen hat, da glaubten die Menschen auch noch, dass sich schlimme Situationen durch Gelübde, durch den Bau einer Kapelle oder durch andere rituelle Handlungen abwenden ließen.

Die Tradition des Münchner Schäfflertanzes ist allerdings keine religiöse, sondern eine sehr weltliche: Der Legende nach hatte im Jahr 1517 ein Schäffler, also ein Fassmacher, die Idee, die wegen einer Pest-Epidemie deprimierten Menschen der Stadt durch Musik und Tanz aufzuheitern. Seine Zunftgenossen folgten ihm, und angeblich erfreute der Tanz die Münchner so, dass sich das Leben bald wieder normalisierte.

Wenn an der Sage etwas dran ist, dann kehrt München nach dem 8. Mai wieder zum normalen Leben zurück. Die Schäffler haben sich nämlich entschlossen, ihren eigentlichen Rhythmus - alle sieben Jahre, das nächste Mal 2026 - zu verlassen und 2022 eine "Zwischensaison" einzulegen: Vom 5. bis zum 8. Mai schwingen sie ihre Reifen und heben sie die Knie. "Gegen Corona und gegen den Krieg", sagt Wilhelm Schmid, ihr Vorsitzender.

Ob's hilft gegen die Pandemie und den Krieg? Wahrscheinlich eher nicht, sieht man von der Tatsache ab, dass gut gelaunte, optimistische Menschen grundsätzlich seltener erkranken als grantige Pessimisten. Also wird sich's auf jeden Fall lohnen, zu den Schäfflern zu gehen. Schaden kann es auf gar keinen Fall.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo sollen Kinder aus der Ukraine in München lernen? In den nächsten Wochen sollen viele hundert Menschen aus der Ukraine in Leichtbauhallen unterkommen. Ein Konzept, wie die Kinder betreut werden, fehlt nach Ansicht mancher Schulleitern aber.

Neuer S-Bahnhof im Münchner Westen Seit Jahren ringen Stadt und Freistaat um eine Station für die etwa 6000 Zuzügler im Neubauviertel an der Paul-Gerhardt-Allee in Pasing. Nun will das Rathaus die Finanzierung zusagen - und gleichzeitig Pläne für einen Autotunnel aufgeben.

Wiesn-Wirte klagen gegen einen Berliner Tickethändler Obwohl unklar ist, ob das Oktoberfest überhaupt stattfindet, bietet der Reservierungen im Festzelt für 5000 Euro an - und verweist auf das Kleingedruckte. Der Vorsitzende Richter findet deutliche Worte.

"Es ist eine große Katastrophe, wenn sie kommt" Mehr als 10 000 Franzosen und Französinnen leben in München. Die Mehrheit hat im ersten Wahlgang für Macron gestimmt. Und auch bei der anstehenden Stichwahl werden wohl viele dem amtierenden Präsidenten ihre Stimme geben - um Le Pen zu verhindern.

International gesuchter Kokainschmuggler gefasst Auf dem Weg in den Osterurlaub geht ein Kroate der Bundespolizei ins Netz. Die US-Strafverfolger fahnden seit 2016 nach dem 37-Jährigen.

Wie die alten Olympiaplakate aussahen Das Bayerische Hauptstaatsarchiv macht Plakate der Olympischen Spiele von 1964 bis 1972 online zugänglich. Der Schwerpunkt liegt auf den Heimspielen in München mit ihrer wegweisenden Bildsprache und dem Motto der "heiteren Spiele".

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg