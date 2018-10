14. Oktober 2018, 18:54 Uhr Schaden von 250 000 Euro Wegen Saunabrand Hotel evakuliert

Ein Brand in einem Hotel nahe dem Rosenheimer Platz hat am Samstagvormittag einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Das Feuer verursachte einen Schaden von rund 250 000 Euro, schätzt die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Das Novotel in der Hochstraße musste wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. Etwa 150 Gäste mussten in der Zeit auf umliegende Hotels oder ins Freie ausweichen. Die Evakuierung lief ruhig und geordnet ab. Das Feuer war um kurz vor 11 Uhr aus ungeklärter Ursache in einer Finnischen Sauna im ersten Untergeschoss des Hotels ausgebrochen. Weil 500 Gäste gemeldet waren und nicht klar war, wie viele davon sich im Gebäude befanden, rückten Rettungsdienst, Berufs- und Freiwillige Feuerwehr mit insgesamt 150 Einsatzkräften an. Sie mussten mit schwerem Atemschutz in den Keller vordringen, konnten das Feuer aber dann rasch löschen. Die Hochstraße blieb für die Rettungsarbeiten längere Zeit gesperrt, zeitweise riegelte die Polizei auch den Verkehr auf der Rosenheimer Straße ab.