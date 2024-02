Von Tanja Rest

Rund hundert mehrheitlich in Schwarz und Weiß gewandete Gäste sowie ein ebenfalls Schwarz-Weiß tragender Hund: Das passt zu einem Schach-Dinner. Überdies befinden sich drei Großmeister, eine Internationale Meisterin, acht Schachtrainerinnen und -trainer nebst zahllosen Hobbyspielern im Raum, weshalb man hier die folgende These aufstellen möchte: Der Saal Maximilian im Hotel Vier Jahreszeiten ist am Dienstagabend der Ort mit dem höchsten IQ Münchens, und der kollektive Kontostand sieht wahrscheinlich auch nicht übel aus. Dass Intelligenz und Geld Hand in Hand gehen, lässt sich weiß Gott nicht über jedes Treffen der Münchner Gesellschaft behaupten, hier aber trifft es einmal zu: Charity-Abend der Schachstiftung, es geht darum, Spenden zu sammeln für Grundschulkinder in sozialen Brennpunkten.