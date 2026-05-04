„Wir sind ein Unikat!“ – so beschreibt Hauptorganisator Richard Holzberger das Münchner Schachfestival. Der Vorsitzende der Münchner Schachfreunde veranstaltet das Festival seit 2023 jährlich mit Unterstützung anderer Vereine und möchte dieses Jahr noch vielseitiger und kultureller werden. Knapp ein Dutzend verschiedene Turniere werden dieses Jahr ausgetragen, darunter Normturniere, Blitzschachwettbewerbe, Jugendturniere und Freestyle-Bewerbe. Der Mit-Organisator Volker Antusch sagt: „Fast jedes Kuhdorf hat ein Schachturnier, aber eine Weltstadt wie München mit ungefähr 100 Schachclubs hatte keines.“ Durch das Schachfestival hat sich das geändert.

Das Festival 2026 steht ganz im Zeichen des 300. Geburtstags von Francois-André Danican Philidor (1726–1795), dem französischen Komponisten und berühmtesten Schachmeister seiner Zeit. Ihm wird der Spruch „Die Bauern sind die Seele des Schachspiels“ zugeschrieben, darüber hinaus gilt Philidor als Vordenker des modernen Schachs und Erfinder des Blind-Simultan-Schachspiels, dem Schachspiel mit verbundenen Augen gegen mehrere Spieler gleichzeitig. Zu seinen Ehren finden vom 14. Mai bis zum 7. Juni fünf Konzerte im Schloss Nymphenburg und der Allerheiligen Hofkirche statt. „Diese Konzerte sollen ein historisches Abbild der damaligen Zeit sein“, so Volker Antusch, der die Konzerte am Klavier begleiten wird.

Neben den von Philidor komponierten „komischen Opern“ und ausgefallenen Kostümen findet in der Pause eines jeden Konzerts eine Nachbildung der Blindsimultanpartien von Philidor statt. Dafür haben die Organisatoren den deutschen FIDE-Meister, Marc Lang, eingeladen. Der Titel „FIDE-Meister“ wird von dem Weltschachbund FIDE (=Fédération Internationale des Échecs) verliehen und gilt auf Lebenszeit. Lang ist bekannt für seine Blindschachveranstaltungen und hielt bis 2016 den Weltrekord im Blindsimultan gegen 46 Gegner gleichzeitig, den er 2011 aufstellte.

Die Verbindung zwischen Musik und Schach ist weitestgehend unerforscht, obwohl große Namen wie Philidor oder Wassili Smyslow große Affinität zu beiden Künsten pflegten. In Anlehnung an Smyslow sieht auch der zweifache Gedächtnisweltmeister und Schachspieler, Simon Reinhard, den Zusammenhang. Zwar habe man beim Schach und bei der Musik zu Beginn eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten aus Noten und Zügen, doch das Streben nach Harmonie und Ästhetik reduziere diese Möglichkeiten. „Sowohl bei Kunst, Kultur und Schach handelt es sich um geistig-seelische Errungenschaften, in denen sich jeder auf seine Weise ausdrücken und verwirklichen kann“, so Reinhard.

Zu diesem Thema findet zwischen 22. und 24. Mai auch eine Konferenz im Schloss Nymphenburg statt, wo unter anderem die Philidor-Biografin Susanna Poldauf und der Historiker Frank Hoffmeister zu Gast sein werden. Des Weiteren wird bei der Konferenz die Pädagogin Adrienne Teller per Livestream aus den USA zugeschaltet sein, die die Synergien von Schach und Musik bei Kindern untersucht.

Großmeister Stefan Kindermann drang in den Neunzigerjahren bis auf Platz 70 der Schach-Weltrangliste vor. Heute leitet er die Münchner Schachakademie – und bietet beim Festival eine Schach-Yoga-Praxis an. Stephan Rumpf

Studien belegen einen positiven Effekt auf das Konzentrationsvermögen, die Gedächtnisleistung und die kognitiven Fähigkeiten, sowie auf das Selbstwertgefühl und die Motivation von Kindern und Jugendlichen. So gibt es in den Pfingstferien wieder ein Schachcamp für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren im Gymnasium Moosach. Dabei erhalten die Kinder Schachtraining von Profis, unter anderem von Großmeister Milan Pacher von den Münchner Schachfreunden.

Außerdem wird es auch täglich eine Schach-Yoga-Praxis geben, die Großmeister Stefan Kindermann und FIDE-Meisterin Dijana Dengler von der Münchner Schachakademie entwickelt haben. „Es ist wichtig, Schach in München zu beleben und wir als Schachakademie begrüßen das Schachfestival natürlich“, so Kindermann von der Schachakademie München. Während die Schachakademie sich mehr auf Schach als Bildungsinstrument fokussiere, sei das Festival eher dem sportlichen Aspekt gewidmet. „Das ergänzt sich sehr gut“, meint Kindermann.

Das Münchner Schachfestival versteht sich als Möglichkeit, viele verschiedene Interessengruppen zusammenzubringen, vom Amateur zum Profi, vom Schulkind zum Pensionär. „Das ist einer der seltenen Fälle, bei denen Leistungs- und Breitensport aufeinandertreffen“, so Antusch. Das Festival zeichne sich auch dadurch aus, dass es durch München wandert, so Holzberger. An verschiedenen Schauplätzen in ganz München und darüber hinaus werden Turniere ausgetragen. „Wir sprechen verschiedene Stadtbezirke an und kommen ins Gespräch um so das Bewusstsein für Schach und Kultur zu wecken“, ergänzt Holzberger. Erwartet werden dieses Jahr rund 2000 Besucherinnen und Besucher.

4. Münchner Schachfestival, 10. Mai bis 7. Juni, diverse Orte und Veranstaltungen, Infos unter www.schachfestivalmuenchen.de