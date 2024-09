Man vergisst gerne, wie oft und radikal sich das Musikgeschäft in den vergangenen 70 Jahren verändert hat. Eine Schlüsselfigur erst der Münchner, dann der deutschen Jazz -, Rock- und Popszene, der fast all diese Entwicklungen miterlebt, manche mitgeprägt und schließlich äußerst humorvoll nachberichtet hat, ist der Saxofonist Olaf Kübler.

Geboren 1937 in Berlin, aber nach Kriegsende in Gießen aufgewachsen, gehörte er zu den Jazz-Infizierten, die sich von ihrer Leidenschaft weder durch die bürgerliche Familie noch durch die abschreckenden Arbeits- und Lebensbedingungen abbringen ließen. Noch als Teenager begann er, in den GI-Clubs der Umgebung zu spielen. Kam dann ins Sextett des Gitarristen Arthur „Mac“ Reimann, das 1959 zur Eröffnung der documenta 2 spielte und schon zuvor mehrmals beim legendären Deutschen Amateur-Jazz-Festival in Düsseldorf ausgezeichnet wurde, das auch für den Saxofon-Kollegen Klaus Doldinger zum Sprungbrett wurde.

Auch Kübler wollte mehr als ein Amateur sein und zog noch 1959 nach Köln, um die Jazzklasse von Kurt Edelhagen zu besuchen – wohlgemerkt mehr als 20 Jahre, bevor dort die erste Jazzabteilung an einer deutschen Musikhochschule entstand. Dort traf er auf Gleichgesinnte wie Manfred Schoof, Alexander von Schlippenbach oder Jaki Liebezeit. Über eine Zwischenstation in der Schweiz kam Kübler 1966 nach München, damals gerade der Anziehungsort Nummer eins in Deutschland für Jazzer. Nicht zuletzt wegen Ernst Knauffs ein Jahr zuvor gegründetem und zu internationaler Berühmtheit aufgestiegenem Jazzclub „Domicile“.

Dort wurde Kübler neben Don Menza – von dem er viel lernte und der ihm bis zuletzt die Mundstücke baute – der Haus-Saxofonist, an der Seite von Größen wie Joe Haider, Mal Waldron, George Mraz oder Benny Bailey. Musikalisch vielleicht seine beste Zeit, wovon man sich auf dem 2007 bei Enja erschienenen Live-Mitschnitt „Turtles“ eines Domicile-Auftritts aus dem Jahr 1968 von Kübler mit dem Jan Hammer Trio überzeugen kann.

Freilich gab es auch die Schattenseite: „Das war wie im Bergwerk, Stollen sieben! Eine Stunde spielen, Viertelstunde Pause, und das achtmal am Abend. Für monatlich neunhundert Mark … Noch heute erinnere ich mich an so manchen begabten Musiker, wie er in der Küche weinte, weil er physisch nicht in der Lage war, diesen Mörderjob durchzuhalten“, beschrieb es Kübler. Da wollte er raus, er wollte einen größeren Teil vom Kuchen und bei den gerade aufkommenden populären Fusion-Geschichten mitmischen. Wofür er mit seinem fetten Tenor- und dem psychedelischen Sopran-Saxofon-Sound auch bestens geeignet war.

Manager für Amon Düül II – keine glückliche Entscheidung

So saß er 1971 in der Ur-Besetzung von Klaus Doldingers Passport, in der der noch unbekannte Udo Lindenberg Schlagzeug spielte. Und schon ein Jahr zuvor hatte er den Manager- und Produzenten-Job für die Krautrock-Band Amon Düül II übernommen. Die Kindermädchenrolle für die chaotische Truppe war keine glückliche Entscheidung: „Nach zwei Jahren hatte ich eine Viertelmillion Schulden, die ich im Studio wieder abarbeiten musste“, gab er später zu. Der kommerzielle Durchbruch kam 1973, indem er Mitglied von Udo Lindenbergs Panikorchester wurde.

Schon immer war Kübler für seinen knochentrockenen Humor und sein Talent berühmt, griffige Slang-Ausdrücke kreieren zu können; nicht wenige behaupten, dass Lindenberg sich vieles von seinem Stil bei Kübler abgeschaut hat. So lief noch während der zwölf Jahre, in denen er bei Lindenberg spielte, eine in einem Vergleich endende Urheberrechtsklage wegen der Miturheberschaft bei einigen Texten Lindenbergs.

Fest dabei bei Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll

Jedenfalls war Kübler von da an fest dabei bei Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll, was damals noch kein Schlagwort, sondern Realität war. Er hing in Los Angeles in Ike Turners legendär Drogen-verseuchtem Studio rum, nahm für Sting und The Police auf. Von 1978 an wurde er Teil von Eberhard Schöners „Laser in Concert“-Projekten, 1979 tourte er mit dem Bayern-Blues-Barden Willy Michl, von 1980 bis 1982 war er Mitglied der Stinker-Band von Marius Müller-Westernhagen. Sein Wohnort freilich blieb das von ihm so apostrophierte „Künstlerparadies“ Lausham hinter Petershausen.

In den späten Achtzigerjahren hatte er dann genug vom wilden Leben, fand über den Pianisten und Sänger Paul Millns und später mit dem Pianisten Christoph Spendel noch einmal zum Jazz zurück. Als später Familienvater wieder in die alte Heimat an der Lahn gezogen, wurde er mit seiner 1996 erschienenen Autobiografie und der von Wolfgang Schmid 2006 produzierten Kult-CD „So war’s – voll daneben!“ noch zum unnachahmlich witzigen wie detailgenauen Berichterstatter der früheren Zeiten. Bereits vor zwei Wochen ist Olaf Kübler nun kurz nach seinem 87. Geburtstag gestorben.