Stilvolles Schwitzen im Monte Mare am Tegernsee: Auf dem Saunaschiff "Irmingard" wurden früher Kapitäne ausgebildet. Heute kühlt man sich nach dem Aufguss im See vor traumhafter Bergkulisse ab oder entspannt mit leckeren Drinks in der Kabine.

Von Cora Wucherer

Saunafans saunieren immer - auch wenn draußen noch sommerliche Temperaturen herrschen. Wenn man sich nach dem Schwitzen dann noch im See abkühlen kann vor einer traumhaften Alpenkulisse, dann ist der Tag perfekt. Dieses ganz besondere Ambiente bietet das Saunaschiff "Irmingard" im Monte Mare am Tegernsee. Früher bildete das Priener Schifffahrtsunternehmen Feßler auf dem 17 Meter langen Schiff auf dem Chiemsee Kapitäne aus. Nun liegt die "Irmingard" seit 2008 fest vertäut am Tegernsee. Bis ins Jahr 1925 geht die Geschichte des Schiffs zurück. Im umgebauten Heck sorgt der Saunaofen für bis zu 95 Grad. Durch Fensterfronten genießt man den Ausblick auf den Tegernsee, während das Schiff sanft auf dem Wasser schaukelt. Danach wartet entweder Entspannung in der Kapitänskabine oder ein abkühlender Sprung in den Tegernsee. Wer dann noch nicht genug vom Schwitzen hat, kann die anderen Saunen des Monte Mare durchprobieren. Wie wäre es mit der Schilfsauna mit Seeblick oder der Panoramasauna?

Monte Mare Tegernsee, Mo.-Do. 10-22 Uhr, Fr./Sa. 10-23 Uhr, So. 10-21 Uhr, Hauptstr. 63, Telefon 08022/1874770, www.montemare.de