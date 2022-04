Einbrecher noch am Tatort geschnappt

Einem aufmerksamen Nachbarn hat es eine annähernd 90 Jahre alte Frau aus Sauerlach zu verdanken, dass ein Einbruch in ihr Einfamilienhaus gerade noch rechtzeitig entdeckt wurde. Der Zeuge hatte am Ostersonntag kurz vor Mittag beobachtet, wie ein Mann erst um das Wohnhaus herumschlich und dann durch ein offenes Fenster hineinstieg. Der Nachbar alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den Einbrecher beim Verlassen des Objekts festnehmen; bei seiner Durchsuchung wurden Schmuckstücke im Wert von mehreren Hundert Euro gefunden. Bei dem Verhafteten handelt es sich um einen 37 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz, der wegen kleinerer Delikte bereits aktenkundig ist. Er wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums überstellt. Die Frau war während des Einbruchs im Haus, hatte aber nichts bemerkt.