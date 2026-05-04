Mit schweren Verletzungen endete am frühen Sonntagnachmittag die Radtour einer 25-Jährigen in Altkirchen bei Sauerlach . Die junge Frau war mit ihrem Mountainbike auf einem Feldweg neben der Staatsstraße 2070 unterwegs, wo sie gegen 13.10 Uhr stürzte, teilt das Polizeipräsidium München mit.

Bei dem Sturz wurde die 25-Jährige so schwer am Kopf verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, nach bisherigen Erkenntnissen waren keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend zum Tragen von Fahrradhelmen.