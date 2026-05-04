Zum Hauptinhalt springen

Altkirchen bei SauerlachRadlerin bei Unfall schwer verletzt

Eine Radlerin hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall nahe Sauerlach so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste (Symbolfoto).
Eine Radlerin hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall nahe Sauerlach so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste (Symbolfoto). Julian Stratenschulte/dpa

Die 25-Jährige stürzt auf einem Feldweg und muss mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Mit schweren Verletzungen endete am frühen Sonntagnachmittag die Radtour einer 25-Jährigen in Altkirchen bei Sauerlach. Die junge Frau war mit ihrem Mountainbike auf einem Feldweg neben der Staatsstraße 2070 unterwegs, wo sie gegen 13.10 Uhr stürzte, teilt das Polizeipräsidium München mit.

Bei dem Sturz wurde die 25-Jährige so schwer am Kopf verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, nach bisherigen Erkenntnissen waren keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend zum Tragen von Fahrradhelmen.

© SZ/wkb - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Kampf um Ortsmitte
:Auf der Einkaufsmeile geht es schrittweise voran

Die Leibstraße in Haar hat ihre besten Zeiten hinter sich. Mit einem Umbau will die Stadt sie nun aufwerten – doch kurz vor dem Beginn der Arbeiten widersetzen sich Anlieger.

SZ PlusVon Bernhard Lohr

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite