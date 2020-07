Bei der Kabarettreihe "Sommerfrische" in Pasinger Fabrik stehen meist eine Frau und ein Mann auf der Bühne. Den Anfang machen die Fränkin Mia Pittroff und der Musikkabarettist Josef Brustmann.

Sein "Totales Bamberger Cabaret" hat mehr oder weniger Pause, außerdem mischt Florian Hoffmann sowieso immer öfter hinter als auf der Bühne mit. Jetzt hat er die Kabarettreihe des "Sommerfrische"-Programms der Pasinger Fabrik zusammengestellt. Und die meisten Termine im Format "Männlein trifft Weiblein" besetzt. Das nächste Pärchen mischt sogar noch eine Menge anderer Eigenschaften: Jung trifft Alt, Altbayern trifft Oberfranken, Ex-Poetry-Slammerin trifft Ex-Musikkabarettisten (der immer noch viel Musik macht). Auf der einen Seite also Mia Pittroff, die zwar inzwischen in Berlin lebt, aber auf der Bühne extensiv ihren fränkischen Dialekt pflegt, und die ihre Themen aus dem aktuellen Alltagsgeschehen abholt. Und auf der anderen Josef Brustmann, der Wort- und Klang-Veteran vom Bairisch Diatonischen Jodelwahnsinn und der Monaco Bagage, der solo eher ein literarisches Kabarett mit Blick aufs Zeitlose pflegt. Einen "tröstenden Stern am Kabaretthimmel" nannte ihn ein Kritiker. Und Trost können wir im Augenblick wohl wirklich gebrauchen.

Mia Pittroff/Josef Brustmann, Mi., 22. Juli, 19.30 Uhr, Ebenböckhaus Pasing, Telefon 82929079