Selbst wenn der garstige Alte mit dem Gewehr auf sie zielt: Saskia Vester lässt sich nicht so leicht verunsichern. Im Gegenteil, sie mischt unerschrocken mit im Adels-Haushalt derer von Hirschberg. Die Rolle hat sich die Münchnerin selbst ausgedacht, und zusammen mit ihrem Kollegen Aykut Kayacık in das Theaterstück „Wer schießt auf Frau Hummel?“ verwandelt. Beim Treffen im Bayerischen Hof erzählt sie, was sie mit ihrer Hauptfigur gemeinsam hat.