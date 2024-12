Er hatte Welterfolg mit Hits wie „If You Believe“. Aber Sasha will mehr. Jetzt sieht man ihn als Comedian, als TV-Gastgeber und sogar bei der „Holiday On Ice“-Revue. Mit seiner Frau hat er einen Podcast etabliert und schon das zweite Kinderbuch geschrieben. Was treibt ihn an?

Interview von Michael Zirnstein

Mit dem Hit „If You Believe“ bewies Sasha 1998, dass deutscher Pop lässig sein kann – und international erfolgreich. Seitdem hat er sich immer wieder gewandelt, mal in den Rockabilly-Haudegen Dick Brave oder auf dem Bigband-Album „This Is My Time“ in einen Las-Vegas-Crooner. Zuletzt fällt Sasha immer mehr mit seinem Entertainer-Talent auf: Als „The Voice“-Juror, als er als Dinosaurier „The Masked Singer“ gewann, als Gastgeber der Udo-Jürgens-Gala, jüngst sogar als Comedy-Debütant im Erfolgsformat „Last One Laughing“ und nun bei ausgewählten „Holiday On Ice“-Shows. Nebenher macht er einen Familien-Podcast und erfolgreich musikalische Kinderbuchprojekte zusammen mit seiner Frau Julia Röntgen, die ihm auch beim Interview zur Seite steht.