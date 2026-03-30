Ein Land ist in großer Sorge, es gibt ein Riesenproblem. Ein walfischgroßes. Die Nation klammert sich an die Hoffnung, dass der erschöpfte Jung-Buckelwal in der Ostsee sich freischwimmt, sich beim Mc-Plankton-Drive-In den Bauch vollschlägt und mit einer netten Walkuh viele kleine Kälber in der Baja California großzieht, lebenslang dankbar seinen deutschen Rettern, die um ihn im Livestream und am Ufer mit Feldstechern ausgerüstet bangten. Sarah Connor schweigt dazu vielsagend, auf Instagram ebenso wie beim Konzert in München.