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Sarah Brightman über WeihnachtenTime to say Merry Christmas

Lesezeit: 5 Min.

Alle Jahre wieder: Sarah Brightman singt Weihnachtslieder. Dieses Foto entstand 2017 bei der Royal Christmas Gala in Hannover.
Alle Jahre wieder: Sarah Brightman singt Weihnachtslieder. Dieses Foto entstand 2017 bei der Royal Christmas Gala in Hannover.
Foto: Rainer Droese/imago/localpic

Die britische Pop-Opern-Diva Sarah Brightman über Weihnachten und ihre schillernde Wintershow. Träumt sie immer noch von einem Trip zur ISS, um den Sternen näher zu sein?

Interview von Jutta Czeguhn

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„Ich komme langsam in Weihnachtsstimmung“, sagt Sarah Brightman und strahlt beim Zoom-Interview professionell in die Kamera. Die erfolgreichste Crossover-Sopranistin der Welt sitzt in der Dunkelheit eines schallisolierten Hamburger Musikstudios, hinter ihr ein gewaltiges Mischpult mit zahllosen Reglern und blinkenden Knöpfen. Bling, bling ist das Stichwort: Brightman promotet gerade ihre Europa-Tour „A Winter Symphony“, mit der Weihnachtsshow kommt sie für vier Konzerte nach Deutschland, am 1. Dezember ist sie in der Münchner Olympiahalle. Viel Glitzer ist da garantiert, und natürlich Nostalgie mit ihren Megahits „Time to say goodbye“ und „The Phantom of The Opera“. Doch für die 66-Jährige, die einst als Weltraum-Touristin den Sternen näher sein wollte, hat Weihnachten eine tiefe Bedeutung. Traditionell im Oktober beginnen in ihrer Familie die Vorbereitungen fürs Fest.

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