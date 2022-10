Die spanische Autorin Sara Mesa liest im Instituto Cervantes.

Die spanische Buchwelt wird weiblicher - auf der Frankfurter Buchmesse konnte man sich das bestätigen lassen, etwa auf einem Podium der "Bücherfrauen" mit spanischen Verlegerinnen und Autorinnen: Die zuvor krass männliche Dominanz ist in den vergangenen zehn Jahren aufgebrochen, immer mehr - junge - Autorinnen finden Gehör und Leserinnen. Eine von ihnen ist die in ihrer Heimat bereits vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin Sara Mesa. Mit ihrem Roman "Eine Liebe" ist sie nun in München zu erleben, bei einer spanisch-deutschen Lesung im Instituto Cervantes. Es wird dabei nicht nur um "eine Liebe" gehen, sondern auch um das in Spanien vieldiskutierte Thema Landflucht und -leben. Mesa kennt es aus eigener Anschauung: Sie lebt in einem Dorf in der Nähe von Sevilla.

Sara Mesa, Do., 27. Okt., Instituto Cervantes, Alfons-Goppel-Straße 7, munich.cervantes.es/de/