Unter den Zelten der Roten Sonne sitzen zwei Masc-Lesben, also Lesben mit maskulinem Auftreten, an einem der Tische. Ihre Arme sind ineinander verhakt, die Ellbogen auf dem Tisch, ringsum wird laut mitgezählt: Sie haben einen spontanen Wettbewerb im Armdrücken gestartet. Als eine der beiden den Arm der anderen auf den Tisch drückt, ertönt lautes Jubeln. Auf der anderen Seite des Hofes sitzen Grüppchen dicht beieinander auf den Stufen. Es wird gelacht, getuschelt und geflirtet. Unten im Club ist es eng, heiß und laut. Alle drängen sich vor der Bühne, auf der eine Drag Queen gerade „S&M“ von Rihanna performt. Alle singen Wort für Wort mit.

Es ist ein Donnerstagabend. Es findet die zweite Ausgabe von „Sapphix“ statt, einer FLINTA*-Partyreihe des Münchner Drag-X-Kollektivs. Hinter Sapphix stehen unter anderem Anna de Riggi und Bella Maurus und das Kollektiv queer muc, das sich um Social Media kümmert.

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Anna ist 25 Jahre alt, studiert im Master Amerikanistik und ist Mitgründerin des Drag-Kollektivs Drag X. Bella, ebenfalls 25 Jahre alt, ist ein kreativer Kopf: Sie legt auf, tätowiert und macht Musik. Beide treten außerdem im Rahmen ihres Kollektivs selbst als Drag Queens auf. Dort stehen vor allem FLINTA*-Personen auf der Bühne. „Bei den meisten Drag-Veranstaltungen liegt der Fokus auf Männern, wir wollten das verändern“, sagt Anna. Mit Sapphix tragen die beiden diese Idee von der Bühne ins Publikum.

Seinen Anfang hat das Konzept in der X-Bar in München-Lehel genommen, in der Anna und Bella auch als Barkeeperinnen arbeiten. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem lesbische Frauen frei flirten und sie selbst sein können, ohne Gefahr zu laufen, jemanden anzusprechen, der nicht lesbisch ist, oder von Personen sexualisiert zu werden“, sagt Bella.

Der Besitzer der X-Bar war schnell mit der Idee einverstanden: An Montagen, an denen die Bar eigentlich geschlossen wäre, durften sie ihre Events dort veranstalten. Die ersten Veranstaltungen waren ausschließlich für Lesben gedacht.

Mit dem Beginn der Eventreihe in der Roten Sonne weiteten sie ihren Rahmen auf FLINTA*-Personen aus. „Soweit wir wussten, gab es solche Spaces davor in München gar nicht“, sagt Anna. Im Mittelpunkt sollten weiterhin lesbische Frauen stehen, aber eben auch andere Gruppen, denen ein solcher Raum fehlt. Damit sich trotzdem niemand bedrängt fühlt, werden beim Einlass Bändchen verteilt, die signalisieren, ob man zum Flirten oder bloß zum Tanzen da ist.

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Hinter solchen Details steckt viel Arbeit: 40 bis 50 Stunden investieren sie in jede Clubnacht. „Wir machen es als Herzensprojekt. Aber man darf auch nicht vergessen, wie viel kostenlose oder stark unterbezahlte Arbeit da reinfließt. Wir bezahlen uns eigentlich nur für die aktiven Clubstunden“, sagt Anna.

Trotz des bestehenden Bedarfs an FLINTA*-orientierten Räumen stößt das Projekt immer wieder auf Widerstand. „Es gibt Orte in München, auch queere Orte, schwule Orte, da brauchst du mit solchen Projekten erst gar nicht anzukommen. Die sind so auf Männer gebrandet“, sagt Anna. „Diese Orte, die meinen das gar nicht böse, ich glaube, diese Männer verstehen das gar nicht, die können sich einfach nicht vorstellen, wie lukrativ das ist“, fügt sie hinzu. Schließlich verdienen die Clubs an solchen Abenden mit: an der Miete, am Eintritt und an der Bar.

Es werde FLINTA*-Partys schlichtweg nicht zugetraut, dass sie gut funktionieren könnten, dabei beweist die Opening Night von Sapphix in der Roten Sonne genau das Gegenteil. Dreimal musste der Einlass gestoppt werden und rund 500 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. „Es hat uns gezeigt, dass es auf jeden Fall einfach richtig krass Bedarf gibt“, sagt Bella.

Wenn der Andrang schon an einem Donnerstag so groß war, was wäre dann erst an einem Samstag möglich? Doch einen Club, der Sapphix am Wochenende hostet, haben die beiden bisher noch nicht gefunden. „Viele Venues haben Angst. Sie wollen Männer nicht dauerhaft vergraulen, wenn sie sagen: Heute kein Einlass für Männer“, sagt Anna.

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Also versuchen sie es selbst: Eine Sapphix-Night in der X-Bar an einem Samstagabend. Nicht alle Stammgäste sind begeistert: Einige haben bereits angedroht, sich trotzdem Zugang zu verschaffen, andere werfen ihnen Sexismus vor. Anna und Bella zeigen sich jedoch standhaft. „Wir sind eine geschlossene Gesellschaft an diesem Tag. Und wenn du versuchst, bei uns reinzukommen, dann ist das Hausfriedensbruch und du kriegst Hausverbot. Punkt“, stellt Bella klar.

Auch aus der eigenen Community kommt oft mehr Kritik als Unterstützung. Mal ist der Ticketpreis, der zwischen sieben und 13 Euro liegt, zu hoch, mal passt die Musikrichtung nicht. „In so vielen anderen Städten verschwinden vor allem lesbische Spaces immer wieder. Es liegt einfach daran, dass sie nicht genügend unterstützt werden von der eigenen Community. Man nimmt hauptsächlich die Kritik auf und gar nicht so viel positives Feedback“, sagt Bella.

Aufgeben wollen die beiden trotzdem nicht. Für Personen, die ähnliche FLINTA*-Projekte vorantreiben wollen, hat Bella einen Rat. „Vernetzt euch. Wir gehören zusammen.“ Und: „Ihr kriegt uns nicht weg!“