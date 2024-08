In den nächsten Tagen sind für München Temperaturen von bis zu 30 Grad angekündigt – wer da nach Abkühlung sucht, findet sie im Olympiapark dann nicht nur unter Schatten spendenden Bäumen, sondern auch auf drei unterirdischen Eisflächen. Am Montagmorgen um 7.30 Uhr öffnet die neue Multifunktionsarena am Südrand des Parks für den Publikumsbetrieb. Am Freitagnachmittag schoben die für den Sport zuständige Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) und Stadtschulrat Florian Kraus schon mal symbolisch Eintrittskarten in den Scanner am Einlass zu den auf etwa 15 Grad runtergekühlten Eishallen.