Wann wird der SAP Garden eröffnet?

Das sogenannte „Grand Opening“ findet vom 27. September bis zum 3. Oktober statt. Los geht es am Freitag, 27. September, mit einem Spiel des EHC München gegen die Buffalo Sabres aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Das Spiel ist bereits ausverkauft.

Einen Tag später folgt ein „Tag der offenen Tür“, am 3. Oktober geben dann die Basketballer des FC Bayern ihr Debüt. Sie starten mit einem Euroleague-Spiel in ihre neue Heimstätte, der Vorverkauf dafür startete am 1. Juli.

Die Halle trägt nach einer Fan-Abstimmung den Namen SAP Garden. Sie ist benannt nach einem Sponsor und in Anlehnung an eine der berühmtesten Sportarenen der Welt, dem Madison Square Garden in New York. In den USA gibt es eine weitere traditionsreiche Multifunktionsarena mit diesem Zusatz, den Boston Garden.

Wer spielt künftig im SAP Garden?

Die neue Arena im Olympiapark teilen sich der EHC Red Bull München und die Basketballer des FC Bayern. Bauherr und Betreiber ist die Red Bull Stadion München GmbH, nach der Fertigstellung wird auch die Geschäftsstelle des EHC einziehen.

Der EHC trägt von der neuen Saison an alle seine Spiele dort aus. Neben der Spielfläche in der Arena gibt es drei weitere unterirdische Eisflächen, die dem Klub für das Training und die Nachwuchsarbeit zur Verfügung stehen.

Der FC Bayern Basketball hat sich für 15 Jahre eingemietet und wird auch weiterhin den BMW Park beim Westpark bespielen. Geplant ist, dass die Basketballer etwa 20 Partien pro Saison dort austragen, in der Regel in der Euroleague.

Wie viele Zuschauer passen in die Arena?

Laut Webseite beträgt die Kapazität bei Eishockey-Spielen 10 796 Zuschauer und bei den Basketball-Spielen bis zu 11 500. Damit steht in München die zweitgrößte Arena der Basketball-Bundesliga (BBL) nach Berlin.

In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) rangiert der SAP Garden nach Köln (Lanxess Arena), Berlin (Uber Arena), Mannheim (SAP Arena) und Düsseldorf (PSD Bank Dome) auf Platz fünf der größten Stadien.

In der Kapazität enthalten sind zudem 100 Rollstuhlfahrer-Plätze, rund 1000 Business Seats sowie elf Logen mit 170 Plätzen.

Wie teuer war der SAP Garden?

Die Baukosten werden auf rund 150 Millionen Euro geschätzt, die vom österreichischen Getränkekonzern Red Bull getragen werden. Bei den ersten Planungen war man von 100 bis 120 Millionen Euro ausgegangen.

Die ersten Aushubarbeiten begannen im Januar 2020, insgesamt knapp 350 000 Tonnen Erdreich wurden dafür bewegt. Am 23. Februar 2020 folgte die Grundsteinlegung, der Rohbau wurde im Februar 2023 abgeschlossen, die Fassade im April 2024 fertiggestellt. Die Halle umgeben 260 sogenannte Lisenen aus Aluminium, die bis zu 17 Meter hoch sind und an gekrümmte Eishockeyschläger erinnern sollen.

Im Sommer 2023 geriet der Bau in die Schlagzeilen, da es auf der Baustelle zu mehreren Bränden gekommen war. Die Polizei ging von einer mutmaßlichen Brandstifterserie aus.

Was musste beim Bau im Olympiapark beachtet werden?

Aus Gründen des Ensembleschutzes wurde die Multifunktionsarena in die Tiefe gebaut, um sich gut in das Bild des Olympiaparks einzufügen. Das 10 000 Quadratmeter große Hallendach ist komplett begrünt, dort wird dieselbe Wiesengräser-Mischung angepflanzt, die auch im Olympiapark zu finden ist. Zudem befindet sich auf dem Dach eine 2200 Quadratmeter große Photovoltaikanlage, bestehend aus 799 Modulen. Es ist die erste PV-Anlage im ensemblegeschützen Olympiapark.

Insgesamt wurden etwa 54 300 Kubikmeter Beton und 13 200 Tonnen Stahl verarbeitet. Die Bruttogeschossfläche des SAP Garden beträgt zur Eröffnung rund 70 000 Quadratmeter.

Welche Besonderheiten bietet der SAP Garden?

Im SAP Garden sind ein paar technische Höhepunkte installiert, insbesondere das Tribünensystem sowie die Spielfläche bei Basketballspielen.

Tribünensystem

Um für alle Spiele eine optimale Sicht aufs Spielfeld zu gewährleisten, verfügt der Garden über ein Tribünensystem, mit dem der Umbau von einer Eishockey- in eine Basketball-Halle möglichst zeitsparend erfolgen soll. Das System erlaubt es, nach Eishockey-Spielen die Tribüne am Spielfeldrand anzuheben und mit einer sogenannten Teleskop-Tribüne vorne zu ergänzen; dabei werden zusätzliche Sitze einfach vor die angehobene Tribüne geschoben, wodurch sich knapp 1000 weitere Sitzplätze schaffen lassen. Der Umbau von einem Basketball- zu einem Eishockey-Feld soll zunächst in acht Stunden möglich sein, später dann in sechs.

Videowürfel

Der neue Videowürfel unterm Hallendach wiegt 16 Tonnen, auf einer Projektionsfläche von 209 Quadratmetern verteilen sich 41 Millionen LEDs. Damit verfügt der Würfel über die größte Video-Projektionsfläche in einer Eishockeyhalle in Deutschland. Die Höhe des Videowürfels beträgt knapp zehn Meter.

Digitaler LED-Boden

Ein weiterer Höhepunkt wird bei Basketball-Spielen der digitale LED-Boden sein, der auch schon bei Spielen des FC Bayern Basketball in der ehemaligen Rudi-Sedlmayer-Halle zum Einsatz gekommen ist. Mit dem animierbaren Boden lassen sich etwa die Spielfeldlinien oder Sponsoren auf das Spielfeld projizieren, außerdem Showelemente, beispielsweise in der Halbzeitpause.

Was findet noch im SAP Garden statt?

Auch für den Breitensport und die öffentliche Nutzung wird der SAP Garden zur Verfügung stehen. Im November 2023 einigten sich die Stadion-GmbH und die Stadt München auf eine Nutzung; neben der breiten Öffentlichkeit profitieren dann auch Schulen und Vereine von der Einigung. Damit ist die Kommune neben dem FC Bayern der zweite große Mieter.

Der Stadt stehen die drei zusätzlichen Eislaufflächen für zusammengerechnet rund 7900 Stunden im Jahr zur Verfügung, auch die Arena ist für 160 Stunden für die Öffentlichkeit geöffnet. Weiter soll auch der Münchner E-Sport dort eine neue Heimat finden.