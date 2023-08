In München wird nicht nur erstklassiger Fußball gespielt. Dank einer neuen Halle im Olympiapark sollen auch Eishockey und Basketball weiter florieren. Ein Rundgang durch den zukünftigen Profi-Spielplatz.

Von Christian Bernhard

Die Erinnerungen an die unschönen Ereignisse der vergangenen Wochen sind nicht zu übersehen. An mehreren Stellen der Baustelle hängen Zettel mit der dicken Überschrift "Belohnung", auf denen zu lesen ist, dass "Hinweise, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung des oder der Täter führen", mit 10 000 Euro belohnt werden. Viermal hat es in den vergangenen Wochen auf der Baustelle des SAP Garden im Westen des Münchner Olympiaparks gebrannt, die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Obwohl die Brände laut den Betreibern keine Auswirkungen auf den Baustellen-Zeitplan hatten, sind sie doch noch präsent.