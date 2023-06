Der Betreiber äußert sich zum Brand am SAP Garden, im Englischen Garten wird eine Radlerin angegriffen und bei der Nachmittagsbetreuung fehlt es in Grundschulen an Geld und Personal. Was noch passiert ist.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

"An manchen Standorten brennt die Hütte" Offene Ganztagszweige werden gekürzt, Viertklässlern wird der Platz gekündigt: Bei der Nachmittagsbetreuung fehlt es in Münchner Grundschulen an Geld, Räumen und Personal. Und der Rechtsanspruch auf einen Platz dürfte die Lage bald verschärfen. (SZ Plus)

Feuerwehr rettet 14 Personen vor Brand am SAP Garden im Olympiapark In einem Großeinsatz bekämpft die Münchner Feuerwehr einen Brand im Untergeschoss der Baustelle. Arbeiter müssen mit Fluchthauben in Sicherheit gebracht werden. Der Betreiber der Arena hat sich mittlerweile zum Hergang geäußert.

Wie sich der Wohnungsbau in München entwickelt In den vergangenen sechs Jahren sind pro Jahr durchschnittlich 7740 Wohnungen fertig geworden - neun Prozent weniger als geplant. Und die Aussichten für die Zukunft sind ungewiss.

Taxifahrer soll 24-Jährige im Auto vergewaltigt haben Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, über die schlafende Frau im Fond des Wagens hergefallen zu sein. Das Landgericht München I will kommende Woche sein Urteil fällen.

Maskierter Mann attackiert 18-Jährige im Englischen Garten Die junge Frau wird von einem entgegenkommenden Mountainbike-Fahrer geschnitten und vom Rad gestoßen. Als sie schreit und sich zur Wehr setzt, flüchtet er.

Vor Polizeipräsidium: Porschefahrer unter Koks schrammt an Polizeiauto - und trickst mit Fake-Urin

Stadtgestaltung: Ewige Baustelle Kunstareal

Vorfall in der S-Bahn: Betrunkener schlägt Fahrgast und bedroht Polizisten mit dem Tod

