Die Gemeinschaft Sant' Egidio lädt auch in diesem Jahr am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ärmere und ältere, obdachlose, mittellose und einsame Menschen ein. Damit jeder Gast ein Weihnachtsgeschenk erhalten kann, bittet der katholische Verein um Geschenke-Spenden - etwa Mützen, warme Socken oder Taschen. Eine Liste erhält man bei Sant' Egidio. Die Treffen mit mehr als 400 Menschen finden am Samstag, 25. Dezember, in der Herz-Jesu-Kirche in Neuhausen, Lachnerstraße 8, statt und am 26. Dezember in der Kirche Mariä Sieben Schmerzen im Hasenbergl, Thelottstraße 28. Bei der Feier gilt 2 G - Zutritt also für Geimpfte und Genesene - und es gibt ein Festmahl zum Mitnehmen. Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse info@santegidio-muenchen.de oder telefonisch unter 089/38 66 76 80 melden.