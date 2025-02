Von Annette Reuther

Mancher kommt nicht umhin, in diesem sahneschnittigen Festsaal im Bayerischen Hof an J. D. Vance zu denken. An den zeitenwendigen Moment, als Amerika mit Europa Schluss machte oder zumindest grob disste. Hier also stand vor knapp zwei Wochen der amerikanische Vize-Präsident für seine Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Da kann Sanna Marin natürlich nicht anders, als das Publikum aus Werbern, Marketingmenschen, Influencerinnen und Firmenführungsfiguren von BMW, Beiersdorf oder ProSiebenSat.1, an „düstere“ Nachrichten zu erinnern. Denn die Gäste sind eigentlich am Mittwochabend hier, um bei den „Best Brands Awards“ besonders bekannte Marken zu feiern.