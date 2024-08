Von Toni Ego

Kellner in Lederschürzen, Barbecue-Soßen mit Raucharoma, dreierlei Kartoffelbeilagen, Männerrunden. In etwa so stellt man sich das prototypische Steakrestaurant vor. Das Sanji’s in der Haidhauser Kellerstraße kommt ohne derlei Klischees aus. Das elegante Restaurant mit asiatischem Einschlag nimmt Vorspeisen, Beilagen und Drinks genauso ernst wie das Steak selbst, und zwar mit geradezu verbissenem Ehrgeiz.