Ein Brunnen zum Spielen und Plantschen: Wenn alles nach Plan läuft, soll es den schon diesen Sommer im Truderinger Ortskern geben. Aus Granit, fünfeinhalb Meter breit, kreisförmig und von einer Sitzbank umgeben - so soll der Brunnen laut Baureferat einmal aussehen. Entworfen wurde er von bbz Landschaftsarchitekten Berlin. Das Projekt sei "eine zentrale Maßnahme" im "Sanierungsgebiet Quartierszentrum Trudering", das unter anderem die "städtebauliche Aufwertung an der Truderinger Straße" zum Ziel hat.

Leitungen und "unterirdische Bauteile" der Wasseranlage werden laut Baureferat bereits hergestellt. Insgesamt sollen sich die Baukosten voraussichtlich auf 600 000 Euro belaufen. Wenn das Wasser dann einmal sprudelt, werden pro Jahr weitere 5000 Euro für den Betrieb fällig. "Der Brunnen im Herzen Truderings wird zum Verweilen einladen und unseren Stadtteil enorm aufwerten", prognostiziert der SPD-Landtagsabgeordnete Markus Rinderspacher. Was allerdings noch fehlt, ist ein Name. Die SPD Trudering-Riem veranstaltet daher einen Wettbewerb. Bürgerinnen und Bürger können ihre Ideen an info@markus-rinderspacher.de schicken. Die Vorschläge sollen dann "dem örtlichen Bezirksausschuss und dem Münchner Stadtrat zur möglichen Entscheidung" übermittelt werden.