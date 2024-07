Die Deutsche Bahn nutzt die bayerischen Sommerferien für größere Baustellen an der Münchner S-Bahn. Dabei kommt es zu Streckensperrungen, einzelnen Halteausfällen und Fahrplanänderungen, wie die Bahn mitteilte. Die Arbeiten würden gebündelt, weil in den Ferien weniger Fahrgäste unterwegs seien. Vor allem der Bau des neuen elektronischen Stellwerks am Ostbahnhof und Bauarbeiten an der zweiten Stammstrecke werden den gewohnten Verkehr beeinträchtigen. Vom späten Abend des 14. bis zum frühen Morgen des 19. August fahren zwischen Isartor und Ostbahnhof keine Bahnen, der Ostbahnhof wird nur noch von der Linie S2 angefahren. Zwischen Isartor und Johanneskirchen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.