Von Ellen Draxel

Die Lage ist exzellent. Nur wenige Minuten sind es zu Fuß vom Schwabinger Hohenzollernplatz zur Herzogstraße 86, einem "viergeschossigen Bau mit gotisierendem Fassadendekor" von 1899, wie das Haus im Bayerischen Denkmal-Atlas beschrieben wird. Wegen seiner Optik zur Straße hin steht das Vordergebäude unter Denkmalschutz. Sehenswert ist aber auch einiges im Innern: ein Treppenhaus aus Holz mit verschnörkelten Geländer beispielsweise, bunte Fliesen im Flur und Fischgrät-Parkett in Wohnräumen. Dazu historische Wohnungstüren mit Briefkastenschlitz. Und nicht zu vergessen: grüne Kachelöfen. Alles noch aus der Erbauerzeit. Nun aber stellt ein Sanierungsprojekt dieses Ensemble und das Zusammenleben der dort wohnenden Menschen in Frage. Denn sowohl die elf Wohnungen im vorderen als auch fünf im hinteren Gebäude sollen womöglich saniert und dabei auch umgebaut werden.

Marvin Lüben, Constanze Ziegler und Giovanni Gabai wohnen gerne in dem Haus. Sie lieben die Atmosphäre, die offene Kommunikation der Mieter untereinander. Wegen der großen Wohnungen, die zimmerweise vergeben werden, haben sowohl das Vorder- als auch das Hinterhaus Wohnheimcharakter. Der Vorteil: Die Mieten, obwohl umgerechnet auf den Quadratmeter teuer, bleiben so bezahlbar. Auch für junge Menschen wie sie.

Im Zuge der Sanierung sind nun Dachgeschoss-Ausbauten, Anbauten von Balkonen und eines Fassadenlifts sowie eine Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnen im Rückgebäude im Gespräch. So ist es den Entwürfen zu entnehmen, die den Lokalpolitikern im westlichen Schwabing zur Anhörung vorgelegt wurden.

Die langjährige Vermieterin ist 2020 verstorben, seit Oktober 2021 befindet sich das Objekt nun im Eigentum der Thurner Verwaltung GmbH mit Sitz in München und der Herzog Hausverwaltung GmbH mit Sitz in Pöcking in Erbengemeinschaft. Als Bauherrin angezeigt ist die Erbengemeinschaft, vertreten von dem knapp 22-jährigen Vincent Dowdy, Geschäftsführer der Herzog Hausverwaltung GmbH. Und von Christian Lealahabumrung, Geschäftsführender Gesellschafter der Rock Capital Group. Dass Lealahabumrung in das Vorhaben involviert ist, lässt die Mieter "einen Fall von Share Deal" vermuten - eine Konstruktion, bei der Investoren ein legales Steuerschlupfloch nutzen, um Grunderwerbssteuer zu sparen. Dem widerspricht die Erbengemeinschaft jedoch: "Es wurden weder Anteile an die Rock Capital Group verkauft noch ist ein Share-Deal erfolgt", lautet die Antwort auf eine entsprechende SZ-Anfrage.

Detailansicht öffnen Wie eine Wohngemeinschaft: die Mieter Giovanni Gabai, Constanze Ziegler und Marvin Lüben vor dem Haupthaus (von links). (Foto: Florian Peljak)

Dabei wissen die Mieter von den Überlegungen offiziell bis heute nichts. "Uns wurde nur eine neue Hausverwaltung mitgeteilt, an die wir künftig überweisen sollen", sagt Marvin Lüben. Für die Bewohner sei es daher ein "Schock" gewesen, die Diskussion der Pläne bei der Bezirksausschuss-Sitzung zu verfolgen. "Da sollen die Grundrisse in einem denkmalgeschützten Gebäude geändert werden, sie wollen Wände einreißen und die Wohnungen neu aufteilen", erklärt der 31-Jährige. "Radikal anders als jetzt würde das werden, auf keinen Fall mehr WG-tauglich." Die Folge: "Wir müssten raus." So sieht es zumindest Sozialarbeiterin Ziegler.

Die Instandsetzung monieren die Bewohner nicht, im Gegenteil: Eine Sanierung, sagen sie, sei "dringend notwendig". Allein die Heizung: In Lübens Zimmer ist es kalt, denn wenn der Schwabinger den Radiator anmacht, mit dem er sein Domizil heizen soll, hört er "den Stromzähler summen, so schnell dreht der sich". Also betätigt er den Regler nur selten. Noch frostiger als bei dem promovierten Physiker, der heute bei einer Umweltschutzorganisation arbeitet, sind die Temperaturen bei seiner Nachbarin Constanze Ziegler. Die Fenster in dem zwölf Quadratmeter großen Raum, den die 25-Jährige bewohnt, sind undicht, für Wärme müsste sie mit einer elektrischen Heizplatte sorgen. "Aber die frisst solche Unmengen Strom, da lasse ich sie lieber aus."

Detailansicht öffnen Ob das Rückgebäude ebenfalls denkmalwürdig ist, wird gerade geprüft. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Dass eine Sanierung notwendig ist, wird auch von den Bewohnern nicht bestritten. (Foto: Florian Peljak)

Ein Thema ist auch das Dach. "Vor ein paar Jahren", erzählt Lüben, "ist der Putz vom Schornstein abgeplatzt". Die Brocken hätten die Außenhaut durchschlagen, seitdem regne es ins Haus. So groß seien die Löcher im Dach, "da kann man nachts die Sterne sehen".

Die Pläne aber, kritisieren die Mieter, hätten weit mehr als die Konsolidierung im Fokus, sie gingen "in Richtung Luxussanierung". Würden die Umbauten realisiert, verändere das Haus seinen Charakter. "Einfacher Wohnraum für Studenten, Berufsanfänger und Leute mit geringem Einkommen, die die Stadt am Laufen halten, wäre dann weg." Und damit wieder ein Stück des Charmes, der Schwabing ausmacht.

Sorgen um ihre Zukunft machen sich aber nicht nur die Bewohner der Herzogstraße 86. Das Vorhaben bedroht auch die Existenz eines Goldschmieds, der seit 27 Jahren im Rückgebäude seine Werkstatt hat. Der "Goldhannes" ist eine Institution im Viertel: Er bietet Workshops zum Trauringe-Schmieden an, arbeitet aber auch für andere Goldschmiede in München, für die er Werkstücke gießt. Johannes Heinrich, wie der 54-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, hat schon für das Grüne Gewölbe in Dresden die Beschläge einer Uhr hergestellt und für einen Leuchter im Thronsaal eines europäischen Königshauses Ersatzteile restauriert. Nun könnte all das, was er sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, zugunsten einer Wohnung aufgelöst werden. Sein Mietvertrag läuft im Mai 2024 aus, auch mit ihm habe bislang niemand geredet. "Ganz schrecklich" findet er das. Zumal er nicht einfach irgendwo anders passende Ersatzräumlichkeiten findet. "Die lassen mich", schimpft er, "einfach in der Luft hängen".

Die Erbengemeinschaft lässt derzeit die Optionen prüfen

Für die Erbengemeinschaft hingegen ist alles bis jetzt lediglich eine Voranfrage, "um die Möglichkeiten der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum zu klären". Eine, bei der "der Ausbau der leeren Speicherflächen im Vordergrund" stehe. "Erst wenn hier ein Ergebnis vorliegt, alle technischen Themen geprüft sowie sonstige Überlegungen angestellt wurden", argumentieren die Eigentümer, "können wir die Mieter sinnvoll informieren. Alles andere wäre nur eine Verunsicherung".

Ob sich die Planungen in "Richtung von partiellen Renovierungen, eines Ausbaus der Dachspeicher oder einer ganzheitlichen Sanierung entwickeln werden", könnten sie "leider noch nicht sagen". In die Überlegungen miteinzubeziehen seien auch die gestiegenen Baukosten und Zinsen. Und auch dass der Goldhannes raus müsse, stehe noch nicht fest. Die abgefragte Nutzungsänderung von Gewerbe- zu Wohnraum bedeute "nicht, dass dies dann auch umgesetzt wird".

Westschwabings Lokalpolitiker jedenfalls haben das Vorhaben in der jetzigen Form abgelehnt. Sie wollen die Goldschmiede-Manufaktur "an dieser Stelle langfristig erhalten" und einzelne Elemente des Bestandes wie etwa das Treppenhaus im Rückgebäude geschützt wissen. Das Rückgebäude wurde auch schon von der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege begutachtet, die Entscheidung steht aber noch aus.

Die Mieter haben bereits angekündigt, "bis zum Ende" für den Erhalt ihres Wohnraumes zu kämpfen. "Und wenn ich mich", sagt Marvin Lüben, "an den Bagger festketten muss".