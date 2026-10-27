Dass die Mischung aus Hollywood und Hochkultur solch großen Anklang finden würde, konnte nun wirklich nicht überraschen. Wann finden schließlich zwei Ausnahmekünstlerinnen dieses Ranges zusammen? Wobei die eine, Elfriede Jelinek, allein textlich anwesend war, ganz so, wie es die öffentlichkeitsscheue Wiener Dramatikerin bevorzugt. Umso präsenter und umjubelter dafür Sandra Hüller, die zwischen Theaterbühnen, Filmsets und Preisverleihungen ein internationales Schauspielerleben führt, das hierzulande seinesgleichen sucht.