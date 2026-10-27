Dass die Mischung aus Hollywood und Hochkultur solch großen Anklang finden würde, konnte nun wirklich nicht überraschen. Wann finden schließlich zwei Ausnahmekünstlerinnen dieses Ranges zusammen? Wobei die eine, Elfriede Jelinek, allein textlich anwesend war, ganz so, wie es die öffentlichkeitsscheue Wiener Dramatikerin bevorzugt. Umso präsenter und umjubelter dafür Sandra Hüller, die zwischen Theaterbühnen, Filmsets und Preisverleihungen ein internationales Schauspielerleben führt, das hierzulande seinesgleichen sucht.
Lesung in MünchenHollywood und Hochkultur: Sandra Hüller verneigt sich vor Elfriede Jelinek
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Der Star-Faktor tritt in den Hintergrund, wenn die Oscar-Kandidatin Sandra Hüller einen Text der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek liest. Ein besonderer Abend in München.
Von Benedikt Karl
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