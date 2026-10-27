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Lesung in MünchenHollywood und Hochkultur: Sandra Hüller verneigt sich vor Elfriede Jelinek

Lesezeit: 2 Min.

Sandra Hüller – hier im Gespräch mit Stefan Hunstein – in der Akademie der Schönen Künste.
Sandra Hüller – hier im Gespräch mit Stefan Hunstein – in der Akademie der Schönen Künste.
Foto: Florian Peljak

Der Star-Faktor tritt in den Hintergrund, wenn die Oscar-Kandidatin Sandra Hüller einen Text der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek liest. Ein besonderer Abend in München.

Von Benedikt Karl

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Dass die Mischung aus Hollywood und Hochkultur solch großen Anklang finden würde, konnte nun wirklich nicht überraschen. Wann finden schließlich zwei Ausnahmekünstlerinnen dieses Ranges zusammen? Wobei die eine, Elfriede Jelinek, allein textlich anwesend war, ganz so, wie es die öffentlichkeitsscheue Wiener Dramatikerin bevorzugt. Umso präsenter und umjubelter dafür Sandra Hüller, die zwischen Theaterbühnen, Filmsets und Preisverleihungen ein internationales Schauspielerleben führt, das hierzulande seinesgleichen sucht.

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:Da steht sie also, leibhaftig

Elfriede Jelinek gibt keine Interviews und lebt zurückgezogen in Wien. Aus Anlass ihres 80. Geburtstags hat die Literaturnobelpreisträgerin eine Ausnahme gemacht und unsere Kritikerin bei sich zu Hause empfangen.

SZ PlusVon Christine Dössel

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