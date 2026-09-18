Sicherheitsgurte im Auto? Vor allem lästig. Der Vater als Fahrer schnallt sich sowieso nicht an, und die Kinder hocken sich hinten im Ford Turnier am liebsten auf die Knie, um besser aus dem Fenster sehen zu können. So war das in den Siebzigerjahren, und so ist es im neuen Roman von Sandra Hoffmann.
Sandra Hoffmanns Roman „Mogadischu“Wenn Terror weite Kreise zieht
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In „Mogadischu“ erzählt Sandra Hoffmann von traumatischen Ereignissen, die eine Familie prägen – und setzt den RAF-Terrorismus der Siebzigerjahre in Bezug zur Gegenwart.
Von Antje Weber
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