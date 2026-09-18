Wie prägt ein Schweigen über Generationen hinweg nicht nur eine Familie, sondern auch eine Gesellschaft? Die Münchner Schriftstellerin Sandra Hoffmann setzt sich damit auseinander.

Sicherheitsgurte im Auto? Vor allem lästig. Der Vater als Fahrer schnallt sich sowieso nicht an, und die Kinder hocken sich hinten im Ford Turnier am liebsten auf die Knie, um besser aus dem Fenster sehen zu können. So war das in den Siebzigerjahren, und so ist es im neuen Roman von Sandra Hoffmann.