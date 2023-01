Was Rappern recht ist, war dem Blues- und Soul-Sänger Daniel Gall nur billig: ein griffiges Kurz-Pseudonym. San2 nennt er sich der gebürtige Ingolstädter also, ein Überbleibsel aus seiner Jugendzeit, in der er Graffiti sprayte. So hat er in Berkeley und Nürnberg auch nicht Musik, sondern Malerei und Grafik-Design studiert. Stand aber gleichzeitig schon als autodidaktischer Bluesharp-Spieler mit US-Größen auf der Bühne, lernte die Tanzschritte von James Brown auswendig und schaffte sich eine umwerfende Soulstimme drauf. Zunächst in Amsterdam machte er dann ernst mit der Musikerkarriere, und seit mehr als zehn Jahren ist er nun hier der heißeste Entertainer im weiten Feld der Roots-Music. Was er nun auch mal wieder im "Jazztempel" Unterfahrt unter Beweis stellen darf, wenn er mit seinem erstklassigen Quintett (früher als Soul Patrol firmierend) "soulful footstompin' Rhythm & Blues" zelebriert.

San2, Dienstag, 10. Jan., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94