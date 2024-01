"Allsorts" hat Samuel Wootton sein neues Sextett wie auch gleich dessen Debütalbum genannt. Was gut zu seiner "bedingungslosen Unbefangenheit als Musiker" passt, wie es in einem Pressetext des Residenztheaters heißt. Ob dort, am Gärtnerplatztheater oder im Musical-Orchestergraben, ob in Kenia, Nepal, den USA oder Ägypten, ob mit dem Münchner Rundfunkorchester oder der NDR Bigband, ob mit Trilok Gurtu, Nils Landgren, Nicola Conte oder Fünf Sterne Deluxe - überall und mit allen hat Wootton schon gespielt.