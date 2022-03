Flucht in die Zwischenwelt

Es ist das richtige Stück für junge Menschen, die noch wenig Kontakt mit klassischer Musik hatten: Samuel Penderbaynes neues Orchesterwerk "Der dritte Raum" bewegt sich zwischen hehrer Klassik, Pop und Filmmusik in einer Zwischenwelt, eben einem dritten Raum. Es erklingt nun im Benefizkonzert der "Interkulturellen Stiftung Kolibri", die wieder viele jugendliche Geflüchtete und Berufsschüler und -Schülerinnen eingeladen hat. Die "Neue Philharmonie München", eines der renommiertesten Orchester in Deutschland, das aus Studierenden vieler Länder besteht, spielt außerdem das zündende Konzert für zwei Klaviere und Orchester von Francis Poulenc und die fünfte Symphonie von Dmitri Schostakowitsch. Deren Komposition begann er am 18. April 1937 auf der Krim, dem Erinnerungsort einer glücklichen Kindheit. Große Trauer beherrscht den dritten Satz, während das wilde Finale vieldeutig ist.

Benefizkonzert Neue Philharmonie München: Schostakowitsch, Poulenc, Penderbayne, Montag, 7. März, 20 Uhr, Herkulessaal