Von Rita Argauer

Sie stehen aufgereiht vorn an der Bühnenrampe. Schwarz gekleidet. Gekommen, um zu bleiben. Doris Uhlichs Stück "In Ordnung" im Schauspielhaus beginnt eindeutig. Ein Tanzstück für das Ensemble der Münchner Kammerspiele hat die österreichische Choreografin und Tanzpädagogin geschaffen. Für 16 Menschen. Sie gehen in die Knie, abgestuft nach rechts immer tiefer, ganz am Ende steht Samuel Koch in seinem Rollstuhl. Doch der hat keine Lust, sich an diese Ordnung zu halten. Er schert aus, rollt ans andere Ende der Reihe, fährt dort seinen Stuhl nach oben. Die anderen passen sich an diese neue Ordnung an, bilden die Reihe neu. Es ist eine spielerische Reflexion über Rang und Ordnung; und die körperlichen, aber auch die psychischen Voraussetzungen dafür.