Der Schauspieler Samuel Finzi wird seit Jahren für seine Arbeit auf Bühne, Leinwand und Bildschirm gefeiert. Der Träger des Gertrud Eysoldt-Rings hat in Komödien wie "Kokowääh" ebenso begeistert wie in Stefan Zweigs Abrechnung mit dem NS-Regime "Schachnovelle" oder seiner Performance in Samuel Becketts Drama "Warten auf Godot" am Deutschen Theater Berlin.

Jetzt hat er seinen autobiografischen Roman "Samuels Buch" vorgelegt, und er kommt nach München, in den schönen Burda-Saal des Jüdischen Gemeindezentrums, um das an Sprachwitz und Anekdoten so reiche Werk vorzustellen. Er beginnt mit seiner Jugend im Bulgarien der Siebzigerjahre als Sohn eines Schauspielers und einer Pianistin. Die Vergangenheit, man ahnt es, war nicht immer lustig.

Samuels Buch, Buchpräsentation mit Samuel Finzi, Do., 27. April, 19 Uhr, Jüdisches Gemeindezentrum, St.-Jakobs-Platz 18, Anmeldung erbeten unter Telefon 089 20 24 00491 oder an karten@ikg-m.de