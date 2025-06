Vielleicht liegt es an den langen, kalten Winternächten, aber finnische Künstler sind oft sonderlich. Samu Habe r entspricht erst mal nicht dem Klischee eines Kauzes wie M. A. Numminem oder der Leningrad Cowboys. Mit seiner weltweit erfolgreichen Rockband Sunrise Avenue von kalifornischem Format erlebte man den Musiker aus Helsinki als wahren Sunny Boy. Die Band ist Geschichte, jetzt ist er solo unterwegs mit dem Album „Me Free My Way“, wird demnächst 50 und postet im Internet Bilder von Reisen mit seiner Lieblingsgitarre, die er seinen „besten Freund“ nennt. Das ist schon ein wenig sonderlich, muss man sich Sorgen machen?

SZ: Warum quatschen die Finnen in Saunas eigentlich so viel? In Deutschland folgt man ja eher dem Prinzip: Schwitze und schweige!

Samu Haber: So ist eben die finnische Art, wie auch das kalte Bier in der Sauna. Ich mache sogar Freunde beim Schwitzen. Das geht leicht: Die Leute haben ihre Handys nicht dabei, und wenn man sie anquatscht, sind sie aufmerksam und reden. Sauna ist bei uns nicht „Der Ruhetraum“, es ist ein Ort zum Austauschen.

Stimmt es, dass Sie den Produzenten Ihrer Single „Gimme Your Hand“ in der Sauna kennengelernt haben?

Richtig. Ilkka Wirtanen. Er wurde sogar der Produzent von gleich sieben Songs auf dem Album. Ich war allein in der Sauna, niemand erkannte mich, aber auf einmal war da diese Frau, die hatte ihren Freund dabei. Der war offenbar Musikproduzent und wollte immer schon mal mit mir arbeiten. Sie sagte zu ihm: Du bist so dumm, wenn du ihn jetzt nicht fragst.

Und dann kam er nackt auf Sie zu?

Es war schon in der Umkleide. Da sagte er: Du bist Samu Haber! Ich meinte: Ich weiß. Dann sagte er, er würde mich gerne mal im Studio treffen. Auf jeden Fall war er ein netter Kerl, also sagte ich mir: warum nicht?

Aber Sie wussten nichts von ihm, er hatte nicht mal Hosen an.

Natürlich habe ich ihn erst mal gegoogelt, und ich mochte, was er so macht. Als wir dann den ersten Song zusammen gemacht hatten, dachte ich: Oh, verdammt, ich mag den Kerl wirklich. Jetzt sind wir Freunde.

Haben Sie den Plan für ein Solo-Album auf Englisch schon in der Sauna ausgebrütet?

Die Sauna ist ein magischer, kreativer Ort. Aber das mit dem Album kam so nach und nach. Als ich vor fünf Jahren beschloss, Sunrise Avenue aufzugeben, hatte ich nicht wirklich einen Plan. Dann kam ja auch die Pandemie, und ich überlegte: Vielleicht mache ich für mich gar keine Musik mehr, vielleicht nur noch für andere Künstler. Vielleicht unterrichte ich Yoga … Aber dann machte ich doch weiter, mit einem Solo-Album auf Finnisch. Und das war wirklich, wirklich nett, es wurde Nummer eins bei uns, ich tourte durchs ganze Land. Und dann dachte ich mir: Ich schreibe ja schon seit Ewigkeiten Songs auf Englisch, vielleicht gefallen die meiner Plattenfirma Universal. Die sagten: Wann immer du bereit bist! Ich bin wirklich glücklich damit, ich hatte 2024 die Tour meines Lebens damit in Europa.

Haben Sie auch Ihr internationales Publikum vermisst?

Natürlich ist das ein tolles Abenteuer, das Touren. Aber im Grunde geht alles bei mir eher aufs Songwriting zurück, da reise ich auch zu Camps in die USA oder bis nach Japan. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich meine Gefühle nicht nur auf Finnisch, sondern auch Englisch auszudrücken kann. Und für mich ist es einfach sinnlos, Songs auf Englisch nur in Finnland zu spielen.

„Ich liebe diese Show“: Samu Haber (Dritter von rechts) im Team von „The Voice of Germany“, hier mit Moderator Thore Schölermann, Mark Forster, Smudo, Yvonne Catterfeld, Michi Beck und Moderatorin Lena Gercke (von links). (Foto: Jörg Carstensen/DPA)

Haben Sie auch einen deutschsprachigen Song?

Ja, ich habe tatsächlich ein paar geschrieben.

Und kann man die hören?

Vielleicht in der Zukunft. Als ich die den Leuten von Universal Deutschland vorgespielt habe, hätten Sie die Gesichter sehen sollen! Meine Texte in Deutsch sind eher so: Hallo, ich bin Samu, ich liebe Schnitzel … Als Kind verbindet man sich emotional mit Sprachen, und ich habe immer Songs auf Englisch und Finnisch gehört in meinem Leben. Aber es wäre wirklich schwierig für mich, auf Deutsch tiefer zu gehen. Die Zeit ist noch nicht reif für meine deutschen Songs. Findet Universal Music.

Was ist das denn mit den Deutschen, dass wir hier seit Jahrzehnten Musiker aus fernen Ländern in unserer Fernsehfamilie adoptieren: von Howard Carpendale über Rea Garvey bis zu Ihnen? Sind wir seltsam?

Ich finde das unglaublich toll. In der Welt gibt es so viel Hass. Und Leute aus anderen Ländern haben in der Fremde oft große Angst. Gerade in meinen Anfängen meiner „Voice Of Germany“-Karriere, da konnte ich im Grund gar kein Deutsch, aber habe mein Bestes gegeben, und das Publikum, die Presse, jeder hat mich so herzlich bestätigt, niemand hat über mich gelacht. Großer Respekt allen Deutschen dafür. Deutschland ist wirklich cool, so liebevoll und willkommen heißend. Ein perfekt Hochdeutsch-Sprechender werde ich aber nie.

Ist es vorbei mit Ihnen und „The Voice of Germany“?

Die letzte Staffel hat wirklich Spaß gemacht, der Sender hat mit über die nächste Staffel geredet, die gerade gedreht wird. Aber in meinem Kalender standen 36 Shows diesen Sommer. „The Voice“ braucht auch 40 Drehtage. Mit den Reisetagen wäre ich 150 Tage weg gewesen, das war mir zu viel. Wer weiß, wenn sie mich nächsten Winter wieder fragen … ich liebe diese Show.

Was haben Sie über deutsches Fernsehen gelernt? Viele Prominente von außerhalb wundern sich über den Irrsinn in Shows wie „Wetten, dass ...!?“

Oh, wenn Sie in einige der finnischen TV-Sendungen kommen würden – what the fuck. Aber was wirklich cool ist in Deutschland, ist das Studiopublikum, das ist immer so laut. Egal, ob ich bei Stefan Raab bin, „The Voice“, „Wetten, dass ... !?“, oder „Joko und Klaas“. Ich liebe die alle!

Haben Ihnen Ihre Fernsehauftritte geholfen, nicht „der Typ von Sunrise Avenue“ zu sein, sondern Samu Haber?

Natürlich, ich hoffe aber auch, dass ich etwas zurückgegeben habe. Eine Win-win-win-Situation, denn „The Voice“ hat auch Sunrise Avenue geholfen. Ohne „The Voice“ hätten wir nie die großen Open Airs wie auf dem Münchner Königsplatz gespielt.

Die Geister der Vergangenheit: Eine Auferstehung seiner Erfolgsband „Sunrise Avenue“ sieht Samu Haber nicht kommen, hier ein Pressefoto von 2017. (Foto: Universal Music)

Gibt es eine Chance, dass die alte Band wieder zusammenfindet?

Das würde mich sehr überraschen, wenn Sunrise Avenue wieder zusammenkommen eines Tages, so wie die Dinge laufen im Moment in meiner Karriere und in meinem Leben.

Was ist der Knackpunkt?

Das ist schwierig, jemandem zu erklären, der nicht dabei war. Es war wirklich hart für mich, natürlich, auch für die anderen. Es ist, wie wenn Sie ihren perfekten Lebenspartner mit 20 treffen, aber irgendwann muss man weiterziehen. Es war groß, es war wunderschön, ein Traum wurde wahr – aber es sollte einfach nicht länger gehen. Aber nach den Jahren kann ich sagen, die Trennung war das Beste für alle. Und alle machen noch Musik. Die Songs zumindest werden niemals sterben.

Das heißt, Sie spielen in den Solo-Shows auch Sunrise-Avenue-Songs – und genießen es?

Ja, sehr! Das sind ja meine Songs, ich habe sie geschrieben. Auch die anderen Jungs dürfen sie spielen. Wenn irgendwer in der Welt „Hollywood Hills“ spielen will, darf er das.

Es gibt aber auch neue Songs, wie nun „23“. Warum ist das Ihre Glückszahl?

Als ich sechs Jahre alt war, hatte meine Mutter von ihrem Boss Tickets für ein Eishockey-Spiel. Es wurde mein allererstes! Helsinki spielte im Saisonfinale und gewann die Meisterschaft. Und 23 war der Kerl, der das letzte Tor schoss. Ich sagte zu meiner Mutter: Ich werde immer mit der 23 spielen. Tatsächlich habe ich ihn später oft getroffen, Pertti Lehtonen. Wo immer ich Eishockey oder Fußball spielte, hatte ich die 23, die Nummernschild meines Autos hat die 23. Mir fehlt nur noch das „23“-Tattoo, aber das hole ich mir bald.

Und war 23 wirklich ein gutes Alter, wie Sie in dem Song singen?

Ja, ziemlich prima. Sie sind erwachsen, haben aber noch Ihren jungen Spirit.

Was war Ihr Ding mit 23? Schon die Musik?

Mit 23 hatte ich großen Ärger. Ich habe für wirklich sehr böse Leute in Spanien gearbeitet, musste deswegen sogar fast ins Gefängnis. Ich arbeitete im Immobilien-Geschäft, sehr zwielichtig. Das waren harte Zeiten, zum Glück hatte ich noch meine Rock’n’Roll-Träume.

Sie sind gut in Form heute, gehen Snowboarden, Eisbaden, spielen Eishockey, vermissen Sie etwas von damals? Nicht wirklich. Seit ich täglich Taekwondo und Brazilian Jiu Jitsu trainiere, habe ich festgestellt, dass manche Leute mit 19 vielleicht etwas schneller sind, aber tatsächlich habe ich einen ganz smarten Zugang dazu und habe den Schwarzen Gurt in fünfeinhalb Jahren erreicht. Das schaffen Jüngere nicht, weil sie die ganze Zeit an Mädchen denken.

Haben Sie also keine Angst vor dem anstehenden fünfzigsten Geburtstag 2026?

Das einzige, was mich runterziehen kann, wenn das Alter steigt, ist festzustellen, dass das Leben nicht ewig weitergeht. Das macht mich manchmal sehr sentimental. Weil ich wirklich liebe, was ich tue, meine Lieder singen, Spaß mit meinen Fitnessstudio-Jungs haben, mein Motorrad zu fahren. Ich überlege gerade, eine Yogalehrer-Ausbildung zu machen.

Wird die 50 ein großer Einschnitt werden, oder einfach ein Anlass für eine große Party?

Erst mal eine große Party! Wir spielen am 2. April ein Konzert in Berlin. Ich bin zehn Minuten nach 18 Uhr geboren, werde beim Soundcheck also 49 sein und im Konzert 50. Das macht mir nichts aus. Es lässt dich nur nachdenken, was du im Leben noch tun willst. Wie lange hast du noch: 20 Jahre, 30, 40, vielleicht nur zwei, wer weiß das schon? Je älter ich werde, umso bedeutsamere Dinge will ich tun. Mache ich etwas nur, um anderen zu gefallen, mache ich etwas gegen meine Werte? Heute habe ich meine Mutter getroffen, sie geht fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, tanzt Ballett, vielleicht kann ich sein wie sie und das Leben lange genießen. Manche Leute sind alt mit 30, die haben aufgegeben.

Haben Sie mit 23 darüber nachgedacht, wie es sein wird mit 50?

Mit 23 dachte ich, ich würde alt sein und in einem Büro arbeiten. Der Samu Haber mit 23 wusste gar nicht, ob er die 24 erreichen wird.

Samu Haber, Donnerstag, 19. Juni, 19 Uhr, München, Olympiapark, Tollwood-Gelände; Open-Air in Füssen, Donnerstag, 31. Juli