Von Evelyn Vogel

Flammendes Rot, ein unwirklich blauer Hintergrund, eine offensichtliche Studiokulisse – und dann heult auch noch ein Kojote. Die Szenerie in Tracey Moffatts Film „Night Cries“ ist so mega künstlich, dass man sich die gesamten gut 16 Minuten im falschen Film wähnt. Wie geschult an frühen Technicolorverfahren Hollywoods mutet Moffatts Werk aus dem Jahr 1989 an. Aber so, als ob die Techniker noch mal drei, vier Farbschichten draufgelegt oder den Kontrast bei der Digitalisierung bis zum Anschlag hochgefahren hätten.