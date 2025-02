Seit bald zwei Jahren ist die Sammlung Goetz in München-Oberföhring wegen einer anstehenden Sanierung geschlossen. Kunst- und Bauministerium verschieben diese immer wieder – und das Bauamt hat „bislang keinen Auftrag für zukünftige Maßnahmen“. Was ist da los?

Von Evelyn Vogel

Der Sanierungsbedarf von Museumsgebäuden des Freistaats steigt und steigt, und nirgends geht es so richtig voran. Der Westflügel vom Haus der Kunst in München: marode, eine Sanierung längst überfällig! Wenn es je dazu kommen sollte, dürfte die Ausstellungshalle am Englischen Garten vermutlich auf viele Jahre in Vergessenheit geraten. Denn eine eigene Sammlung, um damit auf Tour zu gehen, hat das Haus der Kunst nicht. Die Neue Pinakothek im Münchner Kunstareal mit ihren zahlreichen Mängeln: seit mehr als sechs Jahren geschlossen. Was sich genau hinter dem Bauzaun tut, wie weit die Sanierungsarbeiten gediehen sind, darüber wird die Öffentlichkeit nicht informiert.