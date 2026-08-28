Die kleine Schwester von Napoleon sammelte einst als Königin von Neapel erlesene antike Stücke. Als sie Geldprobleme hatte, kaufte Ludwig I. die Preziosen für München. Nun sind sie erstmals vollständig zu sehen.

Diesen wundervoll leicht geschwungenen Goldkranz mit seinen Blättern, Verästelungen, Bienen, Eroten und einer zentral darüber thronenden Göttin mit Flügeln würde man sich gern einmal aufsetzen, schwer scheint das Gespinst ja nicht zu sein. Aufsetzen aber geht nicht, steht dieses herrliche Stück doch in einer Glasvitrine in den Antikensammlungen am Königsplatz. Vor genau 200 Jahren ist dieser im süditalienischen Lukanien gefundene Goldkranz nach München gekommen und jetzt eines der Glanzstücke der Ausstellung „Sammeln mit Stil“, die nicht nur erlesene Antiken präsentiert, sondern auch Stichhaltiges erzählt zur menschlichen Leidenschaft fürs Horten und Sammeln von Hochkultur.