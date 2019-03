15. März 2019, 18:57 Uhr Salvatorprobe am Nockherberg Brauerei und BR, höret die Fastensignale!

Schafroths Predigt gefällt SZ-Lesern - penetrante Bierwerbung und das Zerreden durch Fernsehreporter weniger

SZ-Leser loben Maxi Schafroths Fastenpredigt als gelungene Premiere – aber sie hinterfragen auch das insgesamt werbelastige Fernsehspektakel. (Foto: Florian Peljak/Bearbeitung: Alper Özer)

"Furios eingeschenkt", "Der Landbub und das Dusel" vom 13. März und "Was sind das eigentlich für Typen" vom 14. März:

Hofnarren

Das Derblecken am Nockherberg schaue ich mir aus verschiedensten Gründen nicht an. Mich nervt das Hofnarrentum, die Oberflächlichkeit, mit der statt politischen Inhalten meist nur äußerliche Marotten der PolitikerInnen ("Merkel-Raute" et cetera) behandelt werden, und nicht zuletzt der Zwang der "Derbleckten", sich bei jedem noch so schwachen Gag auf die Schenkel klopfen zu müssen, um dem Vorwurf mangelnder Selbstironie vorzubeugen.

Müsste man nicht den wertvollen Aspekt, dass im Publikum tatsächlich die sitzen, unter deren Verantwortung unsere Welt in einem Mix aus Klimawandel, Artensterben, Bodendegradation, Armut, Trinkwasserknappheit, wirtschaftlicher Ausbeutung des globalen Südens, Waffenlieferungen et cetera versinkt, dazu nutzen, sie mit schonungslosem, journalistisch-politischem Kabarett à la "ZDF-Anstalt" zu konfrontieren? Was Max Uthoff und Claus von Wagner in ihren Sendungen präsentieren, ließe sich nicht so einfach weglachen und in anschließenden Talkrunden ignorieren.

Xaver Ermann, Landsberg

Bayerische Volksverdummung

Ist man wirklich ein frustrierter, politpessimistischer Berufsnörgler und Spielverderber, wenn man die mit Rundfunkgebühren staatlich subventionierte jährliche Werbeveranstaltung einer Münchner Großbrauerei als Maßnahme entlarvt, die der Politikverdrossenheit weiter Vorschub leistet? A-, B- und C-Politprominenz sowie privilegierte Münchner Honoratioren sonnen sich im Kameralicht und demonstrieren ihre vermeintliche Lässigkeit, mit der sie die verbalen Watschen aus Fastenpredigt und Singspiel lächelnd und Freibier konsumierend über sich ergehen lassen, in der Hoffnung, dabei en passant wegen ihrer ach so souveränen Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können, noch ein paar Sympathiepunkte und Wählerstimmen einkassieren zu können.

Nicht nur humorlose Zeitgenossen, sondern vor allem Menschen mit einem Mindestmaß an Anstand und Charakter nennen dieses Verhalten "Zynismus". Was Maxi Schafroth lächelnd vorgetragen hat, ist in nuce eine Bankrotterklärung unserer Postdemokratie. Demnach werden ihre Mandatsträger und Repräsentanten vor allem geleitet von Egomanie, Machtgeilheit, Selbstdarstellung und asozialer Unbekümmertheit, die alle Grundwerte und Verfassungsprinzipien gewissenlos und nachhaltig mit Füßen treten.

Alles nur übertrieben? Mitnichten. Die Veranstaltung am Nockherberg ist weder Karikatur noch Realsatire, sondern schlicht nüchtern-sachliche Dokumentation himmelschreiender Missstände in Gesellschaft und Politik - angefangen bei der Selbstbedienungsmentalität politischer Parteien bis hin zur Krise am Wohnungsmarkt, in der noch 90-jährige nach 40 Jahren Mietdauer wegen Luxussanierung auf der Straße landen. Satire darf nach Tucholsky alles, sie darf sich nur nicht vereinnahmen lassen, sonst macht sie sich selbst überflüssig. Wenn die Münchner Großbrauerei und das Bayerische Fernsehen mit dieser an sich altehrwürdigen Starkbiertradition der Demokratie und nicht nur sich selbst einen Dienst erweisen wollen, dann laden sie zur alljährlichen Salvatorprobe in Zukunft nur noch Menschen ein, die jeden Tag ums Überleben kämpfen, am Rande der Gesellschaft stehen und vorne und hinten nicht wissen, wie sie das nächste Monatsende erreichen sollen, ohne den Dispokredit final zu überziehen: Arbeitslose, Behinderte, chronisch Kranke, einkommensschwache Rentner, Wohnungslose. Damit käme man der guten klösterlichen Tradition des Fastenbieres wieder etwas näher. Thomas Gottfried, Freising

Würdeloses Zerrbild Seehofers

So sehr mich über weite Strecken Schafroths Vortrag und das Singspiel belustigt haben - so peinlich berührt und abgestoßen war ich vom vorgeführten Zerrbild eines blöden Seehofer. Ich empfand diese Darstellung nicht mehr als "herrlich albern" (so die SZ), sondern als würdelos. Nach meinem Urteil wurde zu Lasten der Menschenwürde eine Grenze überschritten. Während andere Figuren wie Söder, Scheuer, Nahles durch gelungene karikierende und satirische Überzeichnungen einiger ihrer Wesenszüge zur Belustigung dargestellt wurden, scheint die Figur Seehofer nur mit einer einzigen Total-Prämisse geschaffen: ein blöder alter Depp. Ich war und bin mit Seehofers politischem Handeln und Auftreten verschiedentlich nicht einverstanden - aber solch ein würdeloses Zerrbild hat er nicht verdient, auch nicht auf der humororientierten Bühne Nockherberg. Peter Maicher, Zorneding

Zerredete Gags

Der Starkbieranstich beim Paulaner gehört definitiv zu den kabarettistischen Höhepunkten des Jahres. Aber als Fernsehzuschauer muss man sich diesen humoristisch-musikalischen Leckerbissen quasi "erkaufen", indem man vor, während und nach den Auftritten die unsäglichen Kommentare und Interviews der BR-Reporter über sich ergehen lässt. Warum ermöglicht einem das deutsche Fernsehen nicht den reinen Kunst-, Kultur- oder Humorgenuss? Alles wird zerredet, es wird unnötig theoretisiert und künstlich abstrahiert. So wurden zum Beispiel die Gags bei "Verstehen Sie Spaß" auch nicht lustiger, wenn anschließend im Studio ewig darüber diskutiert wurde. Immerhin kann man das Problem mit einem technischen Trick etwas abmildern, wenn man nicht unbedingt live dabei sein muss: Die Sendung aufzeichnen und bei Wiedergabe der Kommentare und Interviews auf schnellen Bildvorlauf drücken. Azmi Aksoy, Raubling